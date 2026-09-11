Де розташований найбільш завантажений залізничний вокзал у Європі: рейтинг 2026 року

Залізничний вокзал Краків-Гловний. Фото: Facebook

Видання European Railway Station Index представило рейтинг найзавантаженіших залізничних вокзалів Європи. Найкращим великим транспортним вузлом континенту визнано швейцарський вокзал "Цюрих Hbf".

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Найзавантаженіші залізничні вокзали Європи

Експерти враховували такі фактори, як кількість послуг на вокзалі, доступність, наявність безкоштовного Wi-Fi, покриття національної та місцевої залізничної мережі, а також види квитків.

Швейцарія "продовжує встановлювати стандарти надійності", демонструючи національний показник пунктуальності на рівні 94,1%.

Цюрихський центральний вокзал (Zürich Hbf) посів перше місце в загальному рейтингу: лише 4% його поїздів запізнювалися, тоді як Бернський центральний вокзал (Bern Hbf) розділив п’яте місце з показником запізнень 1,8%. Попри 14-те місце в загальному рейтингу, найпунктуальніші поїзди відправлялися з Люцернського центрального вокзалу (Luzern Hbf), де лише 0,3% рейсів запізнювалися.ʼ

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Натомість показники Німеччини погіршилися, порівняно з попередніми дослідженнями. Із 30 станцій, що посіли останні місця, 15 знаходяться в Німеччині, а найвище місце серед німецьких станцій посідає "Берлін-Хбф" (18-те), де 61,1 % поїздів затримуються, а середній час очікування становить 20 хвилин.

У середньому по Європі рівень затримок становить 29%, при цьому у Німеччині він дорівнює 49,4%. Середній час очікування на континенті становить 8,06 хвилини, тоді як у Німеччині — 14,74 хвилини.

У 2026 році до рейтингу увійшли 10 нових вокзалів завдяки зростанню пасажиропотоку. Два з п’яти найкращих серед цих новачків розташовані в Польщі: "Краків-Гловний" на першому місці (дев’яте загальне) та "Познань-Гловний" на третьому (13-те загальне).

Найзавантаженіші залізничні вокзали Європи у 2026 році:

Цюрих (Zürich Hbf), Швейцарія; Гар-дю-Нор (Gare du Nord), Париж, Франція; Амстердам-Централ (Amsterdam Centraal), Нідерланди; Вроцлав-Гловний (Wroclaw Główny), Польща; Берн (Bern Hbf), Швейцарія; Гар-Монпарнас (Gare Montparnasse), Париж, Франція; Вокзал Сен-Лазар, Париж, Франція; Лондон-Брідж, Велика Британія; Краків-Гловний, Польща; Лондон-Сент-Панкрас (міжнародний), Велика Британія.

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