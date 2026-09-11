Где находится самый загруженный железнодорожный вокзал в Европе: рейтинг 2026 года

Железнодорожный вокзал "Краков-Главный". Фото: Facebook

Издание European Railway Station Index представило рейтинг самых загруженных железнодорожных вокзалов Европы. Лучшим крупным транспортным узлом континента признан швейцарский вокзал "Цюрих Hbf".

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Самые загруженные железнодорожные вокзалы Европы

Эксперты учитывали такие факторы, как количество услуг на вокзале, доступность, наличие бесплатного Wi-Fi, покрытие национальной и местной железнодорожной сети, а также виды билетов.

Швейцария «продолжает устанавливать стандарты надежности», демонстрируя национальный показатель пунктуальности на уровне 94,1%.

Цюрихский центральный вокзал (Zürich Hbf) занял первое место в общем рейтинге: только 4 % его поездов опаздывали, тогда как Бернский центральный вокзал (Bern Hbf) разделил пятое место с показателем опозданий 1,8 %. Несмотря на 14-е место в общем рейтинге, самые пунктуальные поезда отправлялись с Люцернского центрального вокзала (Luzern Hbf), где лишь 0,3% рейсов опаздывали.

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В то же время показатели Германии ухудшились по сравнению с предыдущими исследованиями. Из 30 станций, занявших последние места, 15 находятся в Германии, а самое высокое место среди немецких станций занимает "Берлин-Хбф" (18-е), где 61,1 % поездов задерживаются, а среднее время ожидания составляет 20 минут.

В среднем по Европе уровень задержек составляет 29 %, при этом в Германии он равен 49,4 %. Среднее время ожидания на континенте составляет 8,06 минуты, тогда как в Германии — 14,74 минуты.

В 2026 году в рейтинг вошли 10 новых вокзалов благодаря росту пассажиропотока. Два из пяти лучших среди этих новичков расположены в Польше: "Краков-Главный" на первом месте (девятое в общем зачёте) и "Познань-Главный" на третьем (13-е в общем зачёте).

Самые загруженные железнодорожные вокзалы Европы в 2026 году:

Цюрих (Zürich Hbf), Швейцария; Гар-дю-Нор (Gare du Nord), Париж, Франция; Амстердам-Централ (Amsterdam Centraal), Нидерланды; Вроцлав-Главный (Wroclaw Główny), Польша; Берн (Bern Hbf), Швейцария; Гар-Монпарнас (Gare Montparnasse), Париж, Франция; Вокзал Сен-Лазар, Париж, Франция; Лондон-Бридж, Великобритания; Краков-Главный, Польша; Лондон-Сент-Панкрас (международный), Великобритания.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

Также Новини.LIVE писали о том, как дешево путешествовать по Европе на поезде. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.