Залізничні маршрути у Німеччині, які вважають найкрасивішими в Європі

Подорож Німеччиною на потязі. Фото: Unsplash, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Німеччина — це величезна країна з розлогими рівнинами на півночі та альпійськими вершинами на півдні. Її перетинають найдовші річки Європи — Рейн і Дунай, а також звивиста Мозель і спокійна Ельба. Щоб насолодитися неймовірними краєвидами — вирушайте у мандрівку потягом.

Новини.LIVE розкаже про наймальовничіші маршрути Німеччини.

Оффенбург — Констанц

Маршрут має кілька зупинок і займає приблизно 2 години 20 хвилин. Пасажири зможуть насолодитися одними з найчарівніших краєвидів Шварцвальду — прекрасний Тріберг з його водоспадами, віадук Хорнберг, Донауешинген, де знаходиться джерело Рейну. Завершує маршрут потяг біля найбільшого водоймища в Європі — Боденського озера Бодензее із його блакитно-зеленими водами.

Кельн — Майнц

Поїзд вийде на берег Рейну в Бонні, колишній столиці Західної Німеччини. Місто Бонн залишиться на протилежному березі річки, але ваш поїзд проїде через чарівний курорт Кенігсвінтер, розташований на схилі Зібенгебірге — міфічних гір, де Зігфрід вбив дракона в "Пісні про Нібелунгів".

У Кенігсвінтері посеред річки розташовані два досить довгі острови, і ви проїдете вздовж них, минувши Бад-Хоннеф. Ви перетнете річку і потрапите до Кобленца — ще однієї колишньої римської колонії. Це чарівне місто з садами, палацами та компактним центром, який майже з усіх боків оточений водою.

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Після Кобленца ви в'їдете в ущелину Рейну — наймальовничішу ділянку річки, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Села, наче з листівок (Боппард, Санкт-Боар, Бахарах, Бінген), яка вражає скелями та замками.

Краєвиди ущелини Рейна. Фото: Alps2Coast

Мюнхена — замок Нойшванштайн

Покидаючи Мюнхен, ваш поїзд проїде сільською місцевістю і попрямує в бік Альп.

Ще до того, як ви дістанетеся Фюссена, вдалині видніється неповторна силует замку Нойшванштайн, який став всесвітньо відомим завдяки класичним фільмам Діснея. Він розташований на вершині густо залісненої гори на тлі Баварських Альп, його білі стіни та вежі поєднують в собі витонченість і велич.

Поїзд насправді курсує лише від Мюнхена до Фюссена, а звідти вам доведеться сісти на місцевий автобус, а потім пройти пішки близько 25 хвилин до замку. Подорож займає близько 3 годин, включаючи пішу прогулянку.

Фрайбург-у-Брайсгау — Зеебруг

Цю лінію також називають "Драйзеебан" (Залізниця трьох озер), оскільки її маршрут пролягає повз три озера Шварцвальду — Тітізее, Віндгфельвайер і Шлухзее.

Спочатку ви проїдете через Хелленталь (Долину Пекла), а потім поїзд проїде по віадуку Равеннашлухт (Ущелина Равенна), під яким у вихідні дні Адвенту проходить один з найунікальніших різдвяних ярмарків Німеччини. У Тітізе вам доведеться пересісти, що є чудовою нагодою вийти і прогулятися навколо озера.

Після Тітізе поїзд починає підйом через долину, що має влучну назву "Беренталь" (Ведмежа долина), та прямує до станції Фельдберг-Беренталь.

Потяги відправляються з Фрайбурга щогодини, а дорога займає трохи більше години.

Виїжджаючи з Фрайбурга, якщо ви не вийдете з потяга в Тітізе, то зможете доїхати до Донауешингена — міста на протилежному краю Шварцвальду, яке вважається місцем витоку Рейну.

Озеро Тітізее. Фото: Pixabay

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї осені новий швидкісний поїзд ICE з’єднає Кельн та Антверпен. Маршрут пролягатиме через 6 популярних міст Європи. Потяги курсуватимуть двічі на день.

Також Новини.LIVE писали, що на залізничних вокзалах Нідерландів запрацює нова система. Штучний інтелект виявлятиме залишений багаж. Такий крок допоможе запобігти перебоям в графіках руху потягах.

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