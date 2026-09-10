Квитки від 10 євро: як мандрувати потягом Європою "за копійки"

Потяг Leo Express. Фото: Leo Express

Чеський приватний оператор Leo Express дарує пасажирам доступно мандрувати Європою. Зокрема, з Німеччини до Праги можна дістатися потягом всього за 10 євро.

Про це розповіла користувачка liudmyla.rusina в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як заощадити на потягу до Німеччини та Праги

Туристка розповіла, що потягами Leo Express можна недорого дістатися із польського Перемишля аж до німецького Франкфурта-на-Майні, а між Чехією і Німеччиною ціни на квитки ще приємніші.

Зокрема, при завчасній купівлі квитка вартість з Франкфурта аж до Праги складає всього 10 євро.

Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.

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@liudmyla.rusina 🇩🇪➡️🇨🇿 З Німеччини до Праги — від 10 €! Новий маршрут від Leo Express: Франкфурт → Ганау → Фульда → Айзенах → Гота → Ерфурт → Ваймар → Лейпциг → Дрезден → Бад-Шандау → Прага. ✈️ ♬ оригінальний аудіозапис - Біженка в Німеччині 🇺🇦🇩🇪

Дорога з Франкфурта до Праги займає 10 годин. Місця у вагонах передбачені тільки сидячі, сам потяг не новий, проте в ньому досить комфортні умови для пасажирів.

Квитки на потяг можна купити на сайті самого перевізника Leo Express або у його ж додатку, обравши зручну мову, зокрема, українську.

Квиток можна повернути за 15 хвилин до відправлення, сплачені кошти зберігаються у вигляді кредиту на наступні подорожі. Для студентів, дітей і пенсіонерів теж передбачені знижки, проте у вигляді тих самих кредитів.

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