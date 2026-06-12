Метро Києва: де розташована секретна, 4 гілка підземки

Захована від пасажирів: де в метро Києва розташована 4 гілка
Без вихідних та свят столична підземка доставляє тисячі пасажирів у справах. Проте мало хто здогадується про секрет, який приховують її стіни. Зокрема, в підземеллях розташовано не три гілки, як всі звикли думати, а чотири.
Новини.LIVE розкаже про це детальніше.
Секретна гілка столичного метро
Здавна ходять легенди про те, що в метро Києва є секретна гілка, яку збудували для евакуації урядовців у випадку ядерної загрози чи народного бунту.
Вважається, що вони нібито можуть бути розташовані на станції "Арсенальна". Через близьке розташування із заводом "Арсенал", вважаються, що в метро є секретні бункери, які пролягають до нього.
Зазначається, що це все неправда, проте від очей пасажирів таки захована ще одна лінія — вона призначена лише для службового використання. Вона називається ССГ (службова сполучна гілка).
Цю гілку, довжиною понад 3 кілометри, використовують для перегонки складів між трьома лініями метро. Вона з'єднує станції метро "Кловська", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".
Проте доступ до ССГ обмежений, її можуть відвідувати лише працівники підземки.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.
Також Новини.LIVE писали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.