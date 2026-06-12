Метро Києва: де розташована секретна, 4 гілка підземки

Секретна гілка в метро Києва. Фото: livejournal.com, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Без вихідних та свят столична підземка доставляє тисячі пасажирів у справах. Проте мало хто здогадується про секрет, який приховують її стіни. Зокрема, в підземеллях розташовано не три гілки, як всі звикли думати, а чотири.

Новини.LIVE розкаже про це детальніше.

Секретна гілка столичного метро

Здавна ходять легенди про те, що в метро Києва є секретна гілка, яку збудували для евакуації урядовців у випадку ядерної загрози чи народного бунту.

Вважається, що вони нібито можуть бути розташовані на станції "Арсенальна". Через близьке розташування із заводом "Арсенал", вважаються, що в метро є секретні бункери, які пролягають до нього.

Зазначається, що це все неправда, проте від очей пасажирів таки захована ще одна лінія — вона призначена лише для службового використання. Вона називається ССГ (службова сполучна гілка).

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Цю гілку, довжиною понад 3 кілометри, використовують для перегонки складів між трьома лініями метро. Вона з'єднує станції метро "Кловська", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Секретна лінія метро в Києві. Фото: livejournal.com

Службова гілка метро в Києві. Фото: livejournal.com

Проте доступ до ССГ обмежений, її можуть відвідувати лише працівники підземки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

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