Метро в Парижі: як планують привернути увагу світу до Україну

Пасажири чекають на свій потяг у паризькій підземці.

У Франції було запропоновано змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Влада міста таким кроком прагне підкреслити приналежність півострова до України та нагадати про невизнання російської окупації.

Станція метро в Парижі, названа на честь підтримки України

Українські, французькі та міжнародні громадські діячі звернулися з відповідним закликом до французької влади.

Ініціатива була озвучена у відкритому листі, адресованому президенту Франції, міністру транспорту, керівництву транспортної компанії RATP, владі регіону Іль-де-Франс та меру Парижа.

Серед тих, хто підтримав звернення — правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвіюк, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, письменниця Анастасія Левкова, представники Українського інституту, народна депутатка Таміла Ташева, а також французькі митці та громадські активісти.

"У час, коли війна ведеться не лише на полі бою, а й у просторі символів, пам’яті та значень, публічне підтвердження того, що Крим є частиною України, може стати важливим знаком підтримки українців та захисту європейських цінностей", — йдеться в листі заявників.

Автори ініціативи наголошують, що після окупації Криму та повномасштабної війни географічні назви набули політичного значення. На їхню думку, зміна назви станції була б не лише символічною, а й продемонструвала б послідовну позицію щодо невизнання російської анексії.

Станція "Крим", яка працює в 19-му окрузі Парижа вже понад сто років, може отримати нове символічне уточнення. Ініціатори переконані, що додавання слова "Україна" стане знаком солідарності з українським народом та підтвердженням підтримки територіальної цілісності України.

