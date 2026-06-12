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Главная Транспорт Скрытая от пассажиров: где в киевском метро находится 4-я линия

Скрытая от пассажиров: где в киевском метро находится 4-я линия

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 07:32
Киевское метро: где находится секретная, 4-я линия метро
Секретная ветка в киевском метро. Фото: livejournal.com, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Без выходных и праздников столичная метрополитен перевозит тысячи пассажиров по делам. Однако мало кто догадывается о секрете, который скрывают её стены. В частности, в подземках расположено не три линии, как все привыкли думать, а четыре.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

Секретная ветка столичного метро

Издавна ходят легенды о том, что в киевском метро есть секретная ветка, построенная для эвакуации правительственных чиновников в случае ядерной угрозы или народного бунта.

Считается, что они якобы могут быть расположены на станции "Арсенальная". Из-за близкого расположения к заводу "Арсенал" полагают, что в метро есть секретные бункеры, которые ведут к нему.

Отмечается, что это все неправда, однако от глаз пассажиров все же скрыта еще одна линия — она предназначена только для служебного использования. Она называется ССГ (служебная соединительная ветка).

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Эту ветку, длиной более 3 километров, используют для перегонки поездов между тремя линиями метро. Она соединяет станции метро "Кловская", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

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Секретная линия метро в Киеве. Фото: livejournal.com
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Служебная ветка метро в Киеве. Фото: livejournal.com

Однако доступ к ССГ ограничен, ее могут посещать только сотрудники метрополитена.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро «Crimée» на «Crimea-Ukraine». Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции в отношении непризнания российской аннексии.

Также Новини.LIVE писали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, сейчас метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать густонаселенные районы.

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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