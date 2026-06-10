Метро в Києві: на якому етапі будівництво станцій "Мостицька" та "Варшавська" (фото)

Будівництво метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Києві триває будівництво метрополітену на Виноградар. Компанія-підрядник Autostrada вже перейшла до нового етапу робіт. На об'єкт вже доставили спеціалізований комплекс для мікротунелювання, за допомогою якого прокладатимуть нову систему дощової каналізації.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн зʼясував, на якому етапі зараз будівництво нових станцій.

Метро на Виноградар

Журналіст пояснив, що нинішні інженерні мережі не сумісні з новою підземною інфраструктурою, тому будівельникам доводиться повністю переоблаштовувати їх ще до завершення будівництва станції.

Для цього метробудівці використовують технологію мікротунелювання, яка дозволить прокладати новий колектор без масштабних розкопок.

"Труби проштовхуватимуть під землею через спеціально підготовлені шахти. Загальна довжина нової мережі перевищить 470 метрів, а діаметр труб становить 1,2 метри. Для густо забудованого Виноградаря це особливо важливо, адже такий метод дозволяє не перекривати додатково вулиці, не руйнувати дорожні покриття та не зупиняти роботу інших підземних комунікацій", — пояснив журналіст.

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Паралельно з прокладанням комунікації ведуться роботи з розбудови станцій. За даними компанії-підрядника Autostrada, між майбутніми станціями Мостицька та Варшавська вже було зведено понад півтори тисячі метрів монолітних тунелів. Також була завершена розбудова ділянки виличного відгалуження у напрямку Виноградара.

Будівництво метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Будівництво метро до Виноградара. Фото: Новини.LIVE

Експерти підкреслюють унікальність проєкту розбудови підземки. Так, в Україні вперше споруджують двоярусні тунелі один над одним. Така технологія дозволяє суттєво зменшити ширину підземного коридору в умовах щільної міської забудови.

Роботи ведуться на кількох будівельних майданчиках. Відкриття нових станцій наразі планується до 2027 року.

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