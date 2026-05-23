Головна Транспорт Загубили валізу чи гаджет у потязі УЗ: як повернути речі

Дата публікації: 23 травня 2026 14:00
Загубили річ в потязі Укрзалізниці: як її повернути
Пасажири Укрзалізниці загубили валізу. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато пасажирів обирають мандрувати потягами всередині країни та за її межами потягами Укрзалізниці. Зазвичай українці беруть із собою в дорогу сумки, валізи, гаджети та інше. Ніхто не застрахований від того, щоб загубити цінну річ, проте є шанс її повернути.

Алгоритм дій у разі втрати речей у потязі зазначається в 17 розділі Правил перевезення Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Що робить УЗ із загубленими речами

Зазначається, що у разі виявлення в поїздах, на станціях (вокзалах) або в смузі відводу залізничної колії забутих чи загублених речей складається спеціальний акт. В ньому детально описується загальний вигляд знайдених речей та обставин їх виявлення.

Цей документ складається за участю особи, що виявила речі: у поїзді - начальником поїзда (старшим стюардом) в присутності провідника (стюарда) вагона, на станції — начальником станції (вокзалу). Копія цього акту видається особі, яка виявила річ.

На кожен предмет прикріплюють ярлик із зазначенням станції та порядкового номера, за яким предмет записаний у обліковій книзі. На мішки та валізи накладаються пломби або печатки. Перед пломбуванням складається опис в присутності патрульного.

Читайте також:

Як забрати загублену в потязі річ

Загублені на вокзалах та потягах речі передають їх у бюро знахідок. Щоб знайти загублений предмет, пасажир може заповнити спеціальну форму на сайті перевізника чи зателефонувати на гарячу лінію 0 800 503 111.

Пасажир має довести своє право на загублені речі, указавши письмово точні прикмети предметів та їх уміст, або подати ключі до замків, які замикають речі (з пересвідченням у тому, що це дійсно ключі від цих замків).

Крім того, при одержанні речей власник повинен сплатити перевізнику належні платежі (за зберігання, упакування, перевезення за тарифом багажу, якщо це мало місце), а також видати розписку довільної форми про одержання речей з зазначенням в ній свого постійного місця проживання, серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в літній період українцям може не вистачити квитків на потяги Укрзалізниці. Річ у тім, через обстріли та зношення перевізник втратив десятки потягів. Ще частина рухомого складу зараз ремонтується, тому пасажирам варто купувати квитки заздалегідь.

Також Новини.LIVE писали, за що можна отримати штраф у потягах Укрзалізниці. Зокрема, за безквитковий проїзд пасажир буде оштрафований на суму у десятикратному розмірі. Також у вагонах не можна палити та викидати сміття у вікно.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
