Потеряли вещь в поезде Укрзализныци: как ее вернуть

Пассажиры Укрзализныци потеряли чемодан.

Многие пассажиры выбирают путешествовать поездами внутри страны и за ее пределами поездами Укрзализныци. Обычно украинцы берут с собой в дорогу сумки, чемоданы, гаджеты и прочее. Никто не застрахован от того, чтобы потерять ценную вещь, но есть шанс ее вернуть.

Алгоритм действий в случае потери вещей в поезде отмечается в 17 разделе Правил перевозки Укрзализныци , передает Новини.LIVE .

Что делает УЗ с потерянными вещами

Отмечается, что в случае обнаружения в поездах, на станциях (вокзалах) или в полосе отвода железнодорожного пути забытых или потерянных вещей составляется специальный акт. В нем подробно описывается общий вид найденных вещей и обстоятельств их обнаружения.

Этот документ составляется с участием лица, которое обнаружило вещи: в поезде — начальником поезда (старшим стюардом) в присутствии проводника (стюарда) вагона, на станции – начальником станции (вокзала). Копия этого акта выдается лицу, которое обнаружило вещь.

На каждый предмет прикрепляется ярлык с указанием станции и порядкового номера, по которому предмет записан в учетной книге. На мешки и чемоданы накладываются пломбы или печать. Перед пломбированием составляется описание в присутствии патрульного.

Как забрать потерянную в поезде вещь

Затерянные на вокзалах и поездах вещи передают в бюро находок. Чтобы найти потерянный предмет, пассажир может заполнить специальную форму на сайте перевозчика или позвонить по телефону на горячую линию 0 800 503 111.

Пассажир должен доказать свое право на потерянные вещи, указав письменно точные приметы предметов и их содержимое, или предоставить ключи к замкам, запирающим вещи (с удостоверением в том, что это действительно ключи от этих замков).

Кроме того, при получении вещей владелец должен уплатить перевозчику надлежащие платежи (за хранение, упаковку, перевозку по тарифу багажа, если это имело место), а также выдать расписку произвольной формы о получении вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства, серии и номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

