Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Потеряли чемодан или гаджет в поезде УЗ: как вернуть вещи

Потеряли чемодан или гаджет в поезде УЗ: как вернуть вещи

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 14:00
Потеряли вещь в поезде Укрзализныци: как ее вернуть
Пассажиры Укрзализныци потеряли чемодан. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие пассажиры выбирают путешествовать поездами внутри страны и за ее пределами поездами Укрзализныци. Обычно украинцы берут с собой в дорогу сумки, чемоданы, гаджеты и прочее. Никто не застрахован от того, чтобы потерять ценную вещь, но есть шанс ее вернуть.

Алгоритм действий в случае потери вещей в поезде отмечается в 17 разделе Правил перевозки Укрзализныци , передает Новини.LIVE .

Что делает УЗ с потерянными вещами

Отмечается, что в случае обнаружения в поездах, на станциях (вокзалах) или в полосе отвода железнодорожного пути забытых или потерянных вещей составляется специальный акт. В нем подробно описывается общий вид найденных вещей и обстоятельств их обнаружения.

Этот документ составляется с участием лица, которое обнаружило вещи: в поезде — начальником поезда (старшим стюардом) в присутствии проводника (стюарда) вагона, на станции – начальником станции (вокзала). Копия этого акта выдается лицу, которое обнаружило вещь.

На каждый предмет прикрепляется ярлык с указанием станции и порядкового номера, по которому предмет записан в учетной книге. На мешки и чемоданы накладываются пломбы или печать. Перед пломбированием составляется описание в присутствии патрульного.

Читайте также:

Как забрать потерянную в поезде вещь

Затерянные на вокзалах и поездах вещи передают в бюро находок. Чтобы найти потерянный предмет, пассажир может заполнить специальную форму на сайте перевозчика или позвонить по телефону на горячую линию 0 800 503 111.

Пассажир должен доказать свое право на потерянные вещи, указав письменно точные приметы предметов и их содержимое, или предоставить ключи к замкам, запирающим вещи (с удостоверением в том, что это действительно ключи от этих замков).

Кроме того, при получении вещей владелец должен уплатить перевозчику надлежащие платежи (за хранение, упаковку, перевозку по тарифу багажа, если это имело место), а также выдать расписку произвольной формы о получении вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства, серии и номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в летний период украинцам может не хватить билетов на поезда "Укрзализныци" . Дело в том, что из-за обстрелов и износов перевозчик потерял десятки поездов. Еще часть подвижного состава сейчас ремонтируется, поэтому пассажирам следует покупать билеты заранее.

Также Новини.LIVE писали, за что можно получить штраф в поездах "Укрзализныци" . В частности, за безбилетный проезд пассажир будет оштрафован на сумму в десятикратном размере. Также в вагонах нельзя курить и выбрасывать мусор в окно.

путешествие поезд пассажиры
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации