Головна Транспорт Загубили речі в київському метро — куди звертатися та як повернути

Загубили речі в київському метро — куди звертатися та як повернути

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 19:10
Бюро знахідок київського метро — куди звертатися
Як знайти загублену у вагоні річ. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На одній із станцій київського метрополітену працює Бюро знахідок. Туди потрапляють загублені речі пасажирів з усього столичного метро — від парасольок і телефонів до найнезвичніших предметів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Києва

Читайте також:

Як працює бюро знахідок метрополітену

Як нагадують у КП "Київський метрополітен", бюро знахідок розташоване на станції метро "Дорогожичі" та працює за таким графіком:

  • щодня – з 8:00 до 17:00;
  • п’ятниця – з 8:00 до 15:45;
  • субота, неділя – вихідні;
  • технічна перерва – з 12:00 до 12:45.

Знайдені речі зберігають 6 місяців, після чого їх списують відповідно до законодавства. Документи, знайдені в метро, передають працівникам поліції.

Що робити, якщо загубили річ у метро

В адміністрації метрополітену дали покрокову інструкцію, що робити в таких випадках:

  • насамперед необхідно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13;
  • описати предмет (вигляд, колір, вміст);
  • зазначити приблизну станцію, де могли залишити річ;
  • назвати дату та час поїздки.

Водночас, якщо ви сами знайшли чужу річ, то потрібно повідомити чергового на станції або поліцію, а у поїзді — скористатися у вагоні переговорним пристроєм "Пасажир — Машиніст". 

Які речі забувають у метро

За останні три місяці до бюро знахідок потрапляли різні речі, зокрема 35 сумок, 15 мобільних телефонів, 11 навушників, а також фотоаппарат, медичний халат і картина у готичному стилі. 

Частину цих речей вже забрали власники, а частина згуб досі в очікуванні.

Також у "Київському метрополітені" просять не відкривати пакунки чи сумки самостійно — це може бути небезпечно.

Раніше ми повідомляли, куди можна звернутися, якщо пасажир загубив речі у потязі Укрзалізниці

Пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

У формі треба зазначити ваші особисті дані, інформацію про загублену річ, її фото, а також детальніше описати, де саме він її втратив — на якому конкретно вокзалі чи вагоні потягу.

Також ми розповідали про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії та є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. За своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій метро столиці. 

Київ метро знахідка метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
