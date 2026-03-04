Бюро знахідок київського метро — куди звертатися

Як знайти загублену у вагоні річ. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На одній із станцій київського метрополітену працює Бюро знахідок. Туди потрапляють загублені речі пасажирів з усього столичного метро — від парасольок і телефонів до найнезвичніших предметів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Києва.

Як працює бюро знахідок метрополітену

Як нагадують у КП "Київський метрополітен", бюро знахідок розташоване на станції метро "Дорогожичі" та працює за таким графіком:

щодня – з 8:00 до 17:00;

п’ятниця – з 8:00 до 15:45;

субота, неділя – вихідні;

технічна перерва – з 12:00 до 12:45.

Знайдені речі зберігають 6 місяців, після чого їх списують відповідно до законодавства. Документи, знайдені в метро, передають працівникам поліції.

Що робити, якщо загубили річ у метро

В адміністрації метрополітену дали покрокову інструкцію, що робити в таких випадках:

насамперед необхідно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13;

описати предмет (вигляд, колір, вміст);

зазначити приблизну станцію, де могли залишити річ;

назвати дату та час поїздки.

Водночас, якщо ви сами знайшли чужу річ, то потрібно повідомити чергового на станції або поліцію, а у поїзді — скористатися у вагоні переговорним пристроєм "Пасажир — Машиніст".

Які речі забувають у метро

За останні три місяці до бюро знахідок потрапляли різні речі, зокрема 35 сумок, 15 мобільних телефонів, 11 навушників, а також фотоаппарат, медичний халат і картина у готичному стилі.

Частину цих речей вже забрали власники, а частина згуб досі в очікуванні.

Також у "Київському метрополітені" просять не відкривати пакунки чи сумки самостійно — це може бути небезпечно.

