Бюро находок — как вернуть вещи, потерянные в киевском метро

На одной из станций киевского метрополитена работает Бюро находок. Туда попадают потерянные вещи пассажиров со всего столичного метро — от зонтиков и телефонов до самых необычных предметов.

Как работает бюро находок метрополитена

Как напоминают в КП "Киевский метрополитен", бюро находок расположено на станции метро "Дорогожичи" и работает по такому графику:

ежедневно — с 8:00 до 17:00;

пятница — с 8:00 до 15:45;

суббота, воскресенье м выходные;

технический перерыв — с 12:00 до 12:45.

Найденные вещи хранят 6 месяцев, после чего их списывают в соответствии с законодательством. Документы, найденные в метро, передают работникам полиции.

Что делать, если потеряли вещь в метро

В администрации метрополитена дали пошаговую инструкцию, что делать в таких случаях:

прежде всего необходимо позвонить по телефону: (044) 238-43-13;

описать предмет (вид, цвет, содержимое);

указать примерную станцию, где могли оставить вещь;

назвать дату и время поездки.

В то же время, если вы сами нашли чужую вещь, то нужно сообщить дежурному на станции или полицию, а в поезде — воспользоваться в вагоне переговорным устройством "Пассажир — Машинист".

Какие вещи забывают в метро

За последние три месяца в бюро находок попадали разные вещи, в частности 35 сумок, 15 мобильных телефонов, 11 наушников, а также фотоаппарат, медицинский халат и картина в готическом стиле.

Часть этих вещей уже забрали владельцы, а часть изгуб до сих пор в ожидании.

Также в "Киевском метрополитене" просят не открывать пакеты или сумки самостоятельно — это может быть опасно.

