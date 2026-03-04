Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Потерянные вещи в киевском метро — как их вернуть

Потерянные вещи в киевском метро — как их вернуть

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 19:10
Бюро находок — как вернуть вещи, потерянные в киевском метро
Как найти потерянную в вагоне вещь. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На одной из станций киевского метрополитена работает Бюро находок. Туда попадают потерянные вещи пассажиров со всего столичного метро — от зонтиков и телефонов до самых необычных предметов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Киева.

Реклама
Читайте также:

Как работает бюро находок метрополитена

Как напоминают в КП "Киевский метрополитен", бюро находок расположено на станции метро "Дорогожичи" и работает по такому графику:

  • ежедневно — с 8:00 до 17:00;
  • пятница — с 8:00 до 15:45;
  • суббота, воскресенье м выходные;
  • технический перерыв — с 12:00 до 12:45.

Найденные вещи хранят 6 месяцев, после чего их списывают в соответствии с законодательством. Документы, найденные в метро, передают работникам полиции.

Что делать, если потеряли вещь в метро

В администрации метрополитена дали пошаговую инструкцию, что делать в таких случаях:

  • прежде всего необходимо позвонить по телефону: (044) 238-43-13;
  • описать предмет (вид, цвет, содержимое);
  • указать примерную станцию, где могли оставить вещь;
  • назвать дату и время поездки.

В то же время, если вы сами нашли чужую вещь, то нужно сообщить дежурному на станции или полицию, а в поезде — воспользоваться в вагоне переговорным устройством "Пассажир — Машинист".

Какие вещи забывают в метро

За последние три месяца в бюро находок попадали разные вещи, в частности 35 сумок, 15 мобильных телефонов, 11 наушников, а также фотоаппарат, медицинский халат и картина в готическом стиле.

Часть этих вещей уже забрали владельцы, а часть изгуб до сих пор в ожидании.

Также в "Киевском метрополитене" просят не открывать пакеты или сумки самостоятельно — это может быть опасно.

Ранее мы сообщали, куда можно обратиться, если пассажир потерял вещи в поезде Укрзализныци.

Пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 503 11.

В форме надо указать ваши личные данные, информацию о потерянной вещи, ее фото, а также подробнее описать, где именно ее потеряли — на каком конкретно вокзале или вагоне поезда.

Также мы рассказывали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Она расположена на Святошинско-Броварской линии и является одной из самых загруженных станций в киевском метро. По своему оформлению это самая богатая и самая роскошная из наземных станций метро столицы.

Киев метро находка метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации