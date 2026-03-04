Бюро находок — как вернуть вещи, потерянные в киевском метро

Потерянные вещи в киевском метро — как их вернуть
На одной из станций киевского метрополитена работает Бюро находок. Туда попадают потерянные вещи пассажиров со всего столичного метро — от зонтиков и телефонов до самых необычных предметов.
Как работает бюро находок метрополитена
Как напоминают в КП "Киевский метрополитен", бюро находок расположено на станции метро "Дорогожичи" и работает по такому графику:
- ежедневно — с 8:00 до 17:00;
- пятница — с 8:00 до 15:45;
- суббота, воскресенье м выходные;
- технический перерыв — с 12:00 до 12:45.
Найденные вещи хранят 6 месяцев, после чего их списывают в соответствии с законодательством. Документы, найденные в метро, передают работникам полиции.
Что делать, если потеряли вещь в метро
В администрации метрополитена дали пошаговую инструкцию, что делать в таких случаях:
- прежде всего необходимо позвонить по телефону: (044) 238-43-13;
- описать предмет (вид, цвет, содержимое);
- указать примерную станцию, где могли оставить вещь;
- назвать дату и время поездки.
В то же время, если вы сами нашли чужую вещь, то нужно сообщить дежурному на станции или полицию, а в поезде — воспользоваться в вагоне переговорным устройством "Пассажир — Машинист".
Какие вещи забывают в метро
За последние три месяца в бюро находок попадали разные вещи, в частности 35 сумок, 15 мобильных телефонов, 11 наушников, а также фотоаппарат, медицинский халат и картина в готическом стиле.
Часть этих вещей уже забрали владельцы, а часть изгуб до сих пор в ожидании.
Также в "Киевском метрополитене" просят не открывать пакеты или сумки самостоятельно — это может быть опасно.
