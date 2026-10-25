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Головна Транспорт Загрожують штрафи: мандрівниця розкрила маловідому "пастку" Wizz Air

Загрожують штрафи: мандрівниця розкрила маловідому "пастку" Wizz Air

Ua ru
25 жовтня 2026 14:36
Ручна поклажа Wizz Air: чому не варто брати в літак валізу
Літак Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує доступні квитки на літак. Проте авіакомпанії нерідко заробляють на встановленні суворих правил перевезення ручної поклажі. Досвідчена мандрівниця попередила, що маленька валіза не пройде як безкоштовна ручна поклажа Wizz Air.

Відповідний ролик оприлюднила користувачка dashassk_ в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

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Валіза в ручній поклажі Wizz Air

Дівчина розповіла, що офіційному сайті лоукостера дуже чітко прописано, якою саме може бути безкоштовна ручна поклажа пасажира.

Зокрема, це може бути сумка, наприклад, портфель для документів або рюкзак. Однак щодо валізи є певні нюанси. 

"Якщо ви хочете взяти саме валізу, то валіза буде рахуватися вже як пріоріті, навіть якщо вона буде розміром 40х30х20 см. Тобто ви можете взяти, наприклад, рюкзак з колесиками, і це буде рахуватись безкоштовною ручною поклажою. Але якщо ви захочете взяти саме валізу, на гейті вам можуть відмовити", — попередила туристка.

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Дівчина розповіла, що кожен пасажир без доплат може взяти із собою окрім рюкзака чи сумки пальто, плед,  телефон, книгу. Крім того, для малюків до 2 років можна взяти з собою додаткову їжу на час перельоту, маленьку складну коляску або маленьке ліжечко.

Ці речі можна брати з собою додатково до безкоштовної ручної поклажі, і це не буде рахуватися окремою одиницею багажу.

Мандрівниця попередила, що все інше буде рахуватися вже як окрема одиниця багажу — сумочки, бананки, шопери, іграшки, подушки на шию і так далі.

Дівчина додала, що пасажирів вас можуть попросити заховати ці речі у рюкзак і якщо вони туди не помістяться — вам доведеться переплачувати за багаж.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який вже став своєрідним хабом для українців.

авіарейси літак правила штраф Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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