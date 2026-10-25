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Главная Транспорт Грозят штрафы: путешественница раскрыла малоизвестную "ловушку" Wizz Air

Грозят штрафы: путешественница раскрыла малоизвестную "ловушку" Wizz Air

Ua ru
25 октября 2026 14:36
Ручная кладь Wizz Air: почему не стоит брать с собой в самолет чемодан
Самолёт Wizz Air. Фото: Моше Шай/Flash90

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает недорогие авиабилеты. Однако авиакомпании нередко зарабатывают на введении строгих правил перевозки ручной клади. Опытная путешественница предупредила, что маленький чемодан не пройдет в качестве бесплатной ручной клади на рейсах Wizz Air.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница dashassk_ в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

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Чемодан в ручной клади Wizz Air

Девушка рассказала, что на официальном сайте лоукостера очень четко прописано, какой именно может быть бесплатная ручная кладь пассажира.

В частности, это может быть сумка, например, портфель для документов или рюкзак. Однако в отношении чемодана есть определенные нюансы.

"Если вы хотите взять именно чемодан, то он будет считаться приоритетным багажом, даже если его размеры составляют 40х30х20 см. То есть вы можете взять, например, рюкзак на колесиках, и это будет считаться бесплатной ручной кладью. Но если вы захотите взять именно чемодан, на выходе на посадку вам могут отказать", — предупредила туристка.

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Девушка рассказала, что каждый пассажир без доплат может взять с собой, кроме рюкзака или сумки, пальто, плед, телефон, книгу. Кроме того, для малышей до 2 лет можно взять с собой дополнительную еду на время перелета, маленькую складную коляску или маленькую кроватку.

Эти вещи можно брать с собой в дополнение к бесплатной ручной клади, и это не будет считаться отдельной единицей багажа.

Путешественница предупредила, что всё остальное будет считаться уже как отдельная единица багажа — сумочки, бананки, шопперы, игрушки, подушки на шею и так далее.

Девушка добавила, что пассажиров могут попросить спрятать эти вещи в рюкзак, и если они туда не поместятся — вам придется доплачивать за багаж.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинева, который уже стал своеобразным хабом для украинцев.

авиарейсы самолет правила штраф Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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