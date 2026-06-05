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Головна Транспорт Загрожує штраф: що не варто робити в транспорті цієї країни Азії

Загрожує штраф: що не варто робити в транспорті цієї країни Азії

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 11:30
Правила в транспорті Японії: за яку дрібницю загрожує штраф
Cтанція метро в Японії. Фото: Japanese Trains (The FB Group)/Facebook

В одній з популярних країн Азії діє негласне правило в громадському транспорті. Про нього рідко знають мандрівники. Ми розкажемо, що варто знати перед поїздкою в громадському транспорті Японії, щоб бути ввічливим та не порушувати комфорт інших.

Про це пише Metro UK, передає Новини.LIVE.

Що варто знати тим, хто планує поїздку до Японії

Перший у Японії швидкісний поїзд (відомий як Shinkansen, що в перекладі означає "нова магістральна лінія") вирушив у дорогу в 1964 році, незадовго до Олімпійських ігор у Токіо.

Цей переломний момент в історії японського транспорту назавжди змінив транспортне сполучення в Країні Вранішнього Сонця. Шістдесят два роки по тому це все ще одна з найвражаючих транспортних систем у світі, де деякі потяги мчать зі швидкістю до 320 км/год на годину. Крім того, потяги в метро дуже пунктуальні.

Є "неписане" правило, якого варто дотримуватись туристам. У підземці Токіо не варто діставати їжу — тут не прийнято перекусувати в громадському транспорті. Зокрема, майже ніде на станціях не встановлено смітники, що не прямо вказує на заборону.

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За сміття викинуте на вулиці тут передбачені суворі штрафи. Зокрема, у жвавому районі Сібуя тепер доведеться сплачувати на місці 2 000 японських єн (приблизно 12 євро). В Японії прийнято забирати своє сміття додому.

Однак є одне помітне виключення з цього правила. Зокрема, пасажири можуть із чистою "совістю" перекусити у швидкісному "Shinkansen". Для комфорту пасажирів там облаштували зручні розкладні столики.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

Також Новини.LIVE писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Японія транспорт штраф
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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