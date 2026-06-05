Правила в транспорте Японии: за какую мелочь грозит штраф

Станция метро в Японии. Фото: Japanese Trains (The FB Group)/Facebook

В одной из популярных стран Азии действует негласное правило в общественном транспорте. О нем редко знают путешественники. Мы расскажем, что стоит знать перед поездкой в общественном транспорте Японии, чтобы быть вежливым и не нарушать комфорт других.

Об этом пишет Metro UK, передает Новини.LIVE.

Что стоит знать тем, кто планирует поездку в Японию

Первый в Японии скоростной поезд (известный как Shinkansen, что в переводе означает "новая магистральная линия") отправился в путь в 1964 году, незадолго до Олимпийских игр в Токио.

Этот переломный момент в истории японского транспорта навсегда изменил транспортное сообщение в Стране Восходящего Солнца. Шестьдесят два года спустя это все еще одна из самых впечатляющих транспортных систем в мире, где некоторые поезда мчатся со скоростью до 320 км/ч в час. Кроме того, поезда в метро очень пунктуальны.

Есть "неписаное" правило, которого стоит придерживаться туристам. В подземке Токио не стоит доставать еду — здесь не принято перекусывать в общественном транспорте. В частности, почти нигде на станциях не установлены урны, что не прямо указывает на запрет.

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За мусор выброшенный на улице здесь предусмотрены суровые штрафы. В частности, в оживленном районе Сибуя теперь придется платить на месте 2 000 японских иен (примерно 12 евро). В Японии принято забирать свой мусор домой.

Однако есть одно заметное исключение из этого правила. В частности, пассажиры могут с чистой "совестью" перекусить в скоростном "Shinkansen". Для комфорта пассажиров там обустроили удобные раскладные столики.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Также Новини.LIVE писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе - "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.