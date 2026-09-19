Подорож літаком: який лайфхак врятує під час небезпеки

Салон літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Якщо ви часто літаєте, ви, ймовірно, знаєте інструкції з безпеки перед зльотом від А до Я. Ці інструкції містять надзвичайно важливу інформацію про те, що робити в разі надзвичайної ситуації. Досвідчена стюардеса поділилася, яка поза у літаку може врятувати вам життя.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Як зберегти своє життя в літаку

Чи помічали ви, що, як тільки бортпровідники сідають на свої місця в літаку та пристібають ремені безпеки, вони кладуть руки або під стегна, або долонями вниз на ноги.

Дипломована бортпровідниця та керівниця бортпровідників у компанії Cirrus Aviation Services Кетрін Дроссос розповіла, чому екіпаж подорожує у такій незвичній позі.

"Ця поза стабілізує тіло, мінімізує ризик травмування під час раптових рухів або турбулентності, а також гарантує, що руки будуть одразу готові до дії, якщо знадобиться евакуація або вжиття заходів безпеки", — пояснила вона.

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Коли пасажири займають свої місця, бортпровідники перевіряють дотримання процедур безпеки, розташування аварійних виходів тощо.

У такому положенні вони зосереджені та пильні. Це може виглядати дивно, але турбуватися немає чого — це стандартна процедура під час кожного зльоту та посадки.

Крім того, це захищає їхні руки та зменшує ймовірність травмування в тому випадку, якщо щось все-таки піде не так.

Хоча авіаперельоти є одним із найбезпечніших видів транспорту, якщо щось і може піти не так, то найімовірніше це станеться під час зльоту або посадки. Отже, захищаючи руки та передпліччя в цій позиції, бортпровідники зберігають здатність керувати аварійними виходами.

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