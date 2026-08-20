Рейтинг найдорожчих та найдоступніших авіакомпаній Європи: хто потрапив у список

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Глобальний сервіс з питань компенсацій за авіарейси та багаж AirAdvisor визначив найвигідніші авіакомпанії для вашої наступної подорожі. Не всі авіакомпанії однакові, і хоча всім відомо, що бюджетні авіакомпанії пропонують дешевші тарифи, між національними авіаперевізниками також існує чимала різниця.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Найдорожчі авіакомпанії Європи

Сервіс AirAdvisor проаналізував дані щодо доходу на один середній пасажиро-кілометр (RASK) для складання рейтингу 23 європейських авіакомпаній за обсягом пасажирських доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце.

Ці дані показують, скільки пасажири платять за переліт з певною авіакомпанією у співвідношенні до подоланої відстані та кількості доступних місць.

Сервіс також врахував вартість додаткових послуг, таких як плата за багаж та вибір місця. Таким чином, чим вищий показник RASK — тим дорожчою є авіакомпанія.

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З показником RASK у розмірі 0,32 євро Widerøe стала найдорожчою авіакомпанією Європи.

Цей норвезький авіаперевізник є третім за величиною в країні. Його рейси з’єднують невеликі регіональні аеропорти з Британією, Німеччиною та іншими країнами.

Серед великих авіакомпаній найдорожчим національним перевізником Європи є British Airways із показником RASK 0,0888 євро.

Закривають трійку найдорожчих авіакомпаній континенту Air France та Austrian Airlines, у яких показник RASK становить 0,0850 євро.

Рейтинг найдорожчих авіакомпаній Європи:

Widerøe – 0,32 євро RASK; British Airways – 0,0888 євро RASK; Air France – 0,085 євро RASK; Austrian Airlines – 0,0085 євро RASK; Lufthansa – 0,0845 євро RASK; Aegean Airlines – 0,0839 євро RASK; KLM – 0,0837 євро RASK; ITA Airways – 0,0836 євро RASK; SWISS – 0,083 євро RASK; Aer Lingus – 0,0807 євро RASK; Brussels Airlines – 0,0797 євро RASK.

Найвигідніші лоукостери Європи

Найдешевша авіакомпанія континенту з показником RASK всього 0,0433 євро стала Wizz Air. Зокрема, у порівнянні з авіакомпанією Air France, політ угорським лоукостером може заощадити вам до 50 євро.

Другою за дешевизною авіакомпанією Європи є easyJet, показник RASK якої склав 0,0521 євро.

Третє місце в рейтингу посідає ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair, RASK якої склав 0,0556 євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.