Путешествие на самолете: какой лайфхак спасёт в случае опасности

Салон самолета Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Если вы часто летаете, вы, вероятно, знаете инструкции по безопасности перед взлётом от А до Я. Эти инструкции содержат чрезвычайно важную информацию о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Опытная стюардесса поделилась, какая поза в самолете может спасти вам жизнь.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Как спасти свою жизнь в самолете

Замечали ли вы, что, как только бортпроводники садятся на свои места в самолете и пристегивают ремни безопасности, они кладут руки либо под бедра, либо ладонями вниз на ноги.

Дипломированная стюардесса и руководительница бортпроводников в компании Cirrus Aviation Services Кэтрин Дроссос рассказала, почему экипаж путешествует в такой необычной позе.

"Эта поза стабилизирует тело, минимизирует риск травмирования при резких движениях или турбулентности, а также гарантирует, что руки будут сразу готовы к действию, если понадобится эвакуация или принятие мер безопасности", — пояснила она.

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Когда пассажиры занимают свои места, бортпроводники проверяют соблюдение процедур безопасности, расположение аварийных выходов и т. д.

В таком положении они сосредоточены и бдительны. Это может показаться странным, но беспокоиться не о чем — это стандартная процедура во время каждого взлета и посадки.

Кроме того, это защищает их руки и снижает вероятность получения травм в том случае, если что-то все-таки пойдет не так.

Хотя авиаперелеты являются одним из самых безопасных видов транспорта, если что-то и может пойти не так, то, скорее всего, это произойдет во время взлета или посадки. Таким образом, защищая руки и предплечья в этой позе, бортпроводники сохраняют способность управлять аварийными выходами.

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