Станція метро "Хрещатик" в Києві: чим вона унікальна

Столичний метрополітен був відкритий понад 60 років тому. Його стіни зберігають історію та захищають киян та гостей міста від російських дронів та ракет. Першою було відкрито станція метро "Хрещатик", яка залишається однією із найзавантаженіших.

Чим унікальна станція "Хрещатик"

Станція метро "Хрещатик" була побудована однією з перших. Вона є одним з найважливіших та найзавантаженіших вузлів підземки.

"Хрещатик" є другою після "Арсенальної" найглибшою станцією столичного метро. Її глибина сягає 102 метри.

Саме з "Хрещатика" було відкрито столичний метрополітен 6 листопада 1960 року. Проте станція пропрацювала недовго і пускали в підземку лише осіб із перепустками. "Хрещатик" закрили на деякий час, щоб завершити усі будівельні роботи.

Саме на цій станції метро з'явились перші турнікети з жетонами, які частково зменшили черги на вході.

Станція "Хрещатик" прикрашена величезною красивою майолікою, яку створила українська художниця Оксана Грудзинська.

"Різнобарвні обрамлення, килимки та візерунки виконані на стінах керамікою-майолікою. Барви сріблясті, як водна Дніпрова погожого дня. Золота, як нива дозрілої пшениці та густо-синя, позичена в неба — це наша квітуча Україна", — йдеться в брошурі 1960-го року.

Станція приховує маленькі дверцята у кінці платформи, закриті на масивні замки. Саме через ці тунелі можна було раніше потрапити у підземелля метро. Проте нині вони суоро охороняються.

