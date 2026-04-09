Метро Києва: як часто миють вагони та прибирають в них

Пасажири добираються до роботи на метро. Фото: Новини.LIVE

У столичному метрополітені ретельно слідкують за чистотою вагонів. Їх миють не лише всередині, а й ззовні. Прибирання виконується регулярно за певним графіком.

Про це повідомили в Київському метрополітені, передає Новини.LIVE.

Як слідкують за чистотою в столичному метро

Раз на 4 дні потяг проходить автомийку. Його корпус миють з усіх боків спеціальними розчинами та автоматизованими щітками. На очищення одного потягу потрібно орієнтовно 300 літрів води.

Щоразу після завершення зміни, прибиральниці миють скло в кабіні машиніста та проводять сухе прибирання у вагонах.

В столичному метро проводять кілька видів прибирань — щоденне та генеральне. Щодня прибиральниці протирають місця, до яких пасажири торкаються найбільше — поручні, сидіння та двері.

Читайте також:

Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. Під час останнього миють всі стіни, стелю, сидіння. Також прибиральниці усувають за допомогою спеціальних розчинів написи на поверхнях.

Передбачається, що кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії замість станції "Теремки" стане проєктована станція "Одеська". Вона буде побудована на межі Києва та Київській області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

