Головна Транспорт У метро Києва показали, як прибирають потяги до виходу на маршрут

У метро Києва показали, як прибирають потяги до виходу на маршрут

Дата публікації: 9 квітня 2026 07:32
Метро Києва: як часто миють вагони та прибирають в них
Пасажири добираються до роботи на метро. Фото: Новини.LIVE

У столичному метрополітені ретельно слідкують за чистотою вагонів. Їх миють не лише всередині, а й ззовні. Прибирання виконується регулярно за певним графіком.

Про це повідомили в Київському метрополітені, передає Новини.LIVE.

Як слідкують за чистотою в столичному метро

Раз на 4 дні потяг проходить автомийку. Його корпус миють з усіх боків спеціальними розчинами та автоматизованими щітками. На очищення одного потягу потрібно орієнтовно 300 літрів води.

Щоразу після завершення зміни, прибиральниці миють скло в кабіні машиніста та проводять сухе прибирання у вагонах.

В столичному метро проводять кілька видів прибирань — щоденне та генеральне. Щодня прибиральниці протирають місця, до яких пасажири торкаються найбільше — поручні, сидіння та двері.

Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. Під час останнього миють всі стіни, стелю, сидіння. Також прибиральниці усувають за допомогою спеціальних розчинів написи на поверхнях.

Раніше Новини.LIVE писали про те, де планують збудувати нову кінцеву станцію синьої гілки метро київського метрополітену. 
Передбачається, що кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії замість станції "Теремки" стане проєктована станція "Одеська". Вона буде побудована на межі Києва та Київській області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
