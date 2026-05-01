Станция метро "Крещатик" в Киеве: чем она уникальна

Столичный метрополитен был открыт более 60 лет назад. Его стены хранят историю и защищают киевлян и гостей города от российских дронов и ракет. Первой была открыта станция метро "Крещатик", которая остается одной из самых загруженных.

Чем уникальна станция "Крещатик"

Станция метро "Крещатик" была построена одной из первых. Она является одним из важнейших и самых загруженных узлов подземки.

"Крещатик" является второй после "Арсенальной" самой глубокой станцией столичного метро. Ее глубина достигает 102 метра.

Именно с "Крещатика" был открыт столичный метрополитен 6 ноября 1960 года. Однако станция проработала недолго и пускали в подземку только лиц с пропусками. "Крещатик" закрыли на некоторое время, чтобы завершить все строительные работы.

Именно на этой станции метро появились первые турникеты с жетонами, которые частично уменьшили очереди на входе.

Станция "Крещатик" украшена огромной красивой майоликой, которую создала украинская художница Оксана Грудзинская.

"Разноцветные обрамления, коврики и узоры выполнены на стенах керамикой-майоликой. Краски серебристые, как водная Днепровская в погожий день. Золотая, как нива созревшей пшеницы и густо-синяя, одолженная у неба — это наша цветущая Украина", — говорится в брошюре 1960-го года.

Станция скрывает маленькие дверцы в конце платформы, закрытые на массивные замки. Именно через эти тоннели можно было раньше попасть в подземелья метро. Однако сейчас они суоро охраняются.

