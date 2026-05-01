Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Загадочные тоннели: что скрывает первая станция киевского метро

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 07:32
Станция метро "Крещатик" в Киеве: чем она уникальна
Станция метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен был открыт более 60 лет назад. Его стены хранят историю и защищают киевлян и гостей города от российских дронов и ракет. Первой была открыта станция метро "Крещатик", которая остается одной из самых загруженных.

Соответствующее видео опубликовал пользователь @STEPANETS в YouTube, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция "Крещатик"

Станция метро "Крещатик" была построена одной из первых. Она является одним из важнейших и самых загруженных узлов подземки.

"Крещатик" является второй после "Арсенальной" самой глубокой станцией столичного метро. Ее глубина достигает 102 метра.

Именно с "Крещатика" был открыт столичный метрополитен 6 ноября 1960 года. Однако станция проработала недолго и пускали в подземку только лиц с пропусками. "Крещатик" закрыли на некоторое время, чтобы завершить все строительные работы.

Читайте также:

Именно на этой станции метро появились первые турникеты с жетонами, которые частично уменьшили очереди на входе.

Станция "Крещатик" украшена огромной красивой майоликой, которую создала украинская художница Оксана Грудзинская.

"Разноцветные обрамления, коврики и узоры выполнены на стенах керамикой-майоликой. Краски серебристые, как водная Днепровская в погожий день. Золотая, как нива созревшей пшеницы и густо-синяя, одолженная у неба — это наша цветущая Украина", — говорится в брошюре 1960-го года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция скрывает маленькие дверцы в конце платформы, закрытые на массивные замки. Именно через эти тоннели можно было раньше попасть в подземелья метро. Однако сейчас они суоро охраняются.

Ранее Новини.LIVE показывали, как в столичном метрополитене убирают и моют вагоны. Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц - генеральную. На мытье вагонов несмотря на автоматику тратят не мало воды - около 300 литров на поезд.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Киев метро история
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации