Подорож літаком: чи можна спати під час рейсу пілотам

Пасажири у літаку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Щодня тисячі працівників авіації доставляють пасажирів у різні куточки світу. На далекомагістральних рейсах екіпаж працює по 10–14 годин. Щоб пілоти не втрачали концентрацію, під час польоту передбачені періоди відпочинку.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи сплять пілоти під час довгого польоту

Чоловік розповів, що пілотам дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. При цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.

"Це називається контрольований відпочинок, який допомагає боротися з втомою та підтримувати увагу екіпажу на високому рівні", — поділився він.

Проте пілот розповів, що в такому випадку не можна просто попросити колегу підмінити тебе на деякий час, адже у авіації все відбувається за чіткою процедурою. Проте правила в різних авіакомпаніях можуть відрізнятися.

Читайте також:

"Весь період може бути обмеженою 45 хвилинами, щоб фактичний сон становив приблизно 30 хвилин. Це допомагає уникнути глибокого сну та сильної інерції. Це стан, коли ти вже прокинувся, а мозок ще не увійшов на роботу. Саме тому після відпочинку може передбачатися ще приблизно 20 хвилин на відновлення", — поділився чоловік.

Він додав, що одночасно два пілоти в літаку спати не можуть. Коли один із них відпочиває, другий має повністю контролювати політ.

Після відпочинку пілоту проводять короткий брифінг, а провалитися в сон можна лише до того, як літаку треба буде знижувати висоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали про найдешевші авіакомапнії Європи. Сервіс AirAdvisor проаналізував дані авіакомпаній за обсягом доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце. До рейтингу потрапили популярні лоукостери Wizz Air та Ryanair.