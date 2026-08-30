Путешествие на самолете: можно ли пилотам спать во время рейса

Пассажиры в самолете. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Ежедневно тысячи работников авиации доставляют пассажиров в разные уголки мира. На дальнемагистральных рейсах экипаж работает по 10–14 часов. Чтобы пилоты не теряли концентрацию, во время полёта предусмотрены периоды отдыха.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Спят ли пилоты во время длительного полёта

Мужчина рассказал, что пилотам действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. При этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.

"Это называется контролируемым отдыхом, который помогает бороться с усталостью и поддерживать внимание экипажа на высоком уровне", — поделился он.

Однако пилот рассказал, что в таком случае нельзя просто попросить коллегу подменить тебя на некоторое время, ведь в авиации всё происходит по четкой процедуре. При этом правила в разных авиакомпаниях могут отличаться.

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"Весь период может быть ограничен 45 минутами, чтобы фактическая продолжительность сна составляла примерно 30 минут. Это помогает избежать глубокого сна и сильной инерции. Это состояние, когда ты уже проснулся, а мозг ещё не приступил к работе. Именно поэтому после отдыха может предусматриваться ещё примерно 20 минут на восстановление", — поделился мужчина.

Он добавил, что одновременно два пилота в самолете спать не могут. Когда один из них отдыхает, второй должен полностью контролировать полет.

После отдыха пилоту проводят короткий брифинг, а заснуть можно только до того момента, как самолету предстоит снижать высоту.

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