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Главная Транспорт За кулисами: разрешается ли пилотам спать прямо во время рейса

За кулисами: разрешается ли пилотам спать прямо во время рейса

Ua ru
30 августа 2026 14:25
Путешествие на самолете: можно ли пилотам спать во время рейса
Пассажиры в самолете. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Ежедневно тысячи работников авиации доставляют пассажиров в разные уголки мира. На дальнемагистральных рейсах экипаж работает по 10–14 часов. Чтобы пилоты не теряли концентрацию, во время полёта предусмотрены периоды отдыха.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Спят ли пилоты во время длительного полёта

Мужчина рассказал, что пилотам действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. При этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.

"Это называется контролируемым отдыхом, который помогает бороться с усталостью и поддерживать внимание экипажа на высоком уровне", — поделился он.

Однако пилот рассказал, что в таком случае нельзя просто попросить коллегу подменить тебя на некоторое время, ведь в авиации всё происходит по четкой процедуре. При этом правила в разных авиакомпаниях могут отличаться.

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"Весь период может быть ограничен 45 минутами, чтобы фактическая продолжительность сна составляла примерно 30 минут. Это помогает избежать глубокого сна и сильной инерции. Это состояние, когда ты уже проснулся, а мозг ещё не приступил к работе. Именно поэтому после отдыха может предусматриваться ещё примерно 20 минут на восстановление", — поделился мужчина.

@kovalchuk.artem7

Спят ли пилоты во время полёта? Это точно не «включил автопилот и закрыл глаза». За этим стоит четкая процедура, ограничения по времени и правила, о которых большинство пассажиров даже не догадывается. Кстати, такой контролируемый отдых работает и в повседневной жизни. Можете попробовать — а потом напишите, удалось ли вам проснуться бодрыми 😉 #авиация #boeing737 #crew #полет #aviation

♬ оригинальная аудиозапись — Artem Kovalchuk | Captain B737

Он добавил, что одновременно два пилота в самолете спать не могут. Когда один из них отдыхает, второй должен полностью контролировать полет.

После отдыха пилоту проводят короткий брифинг, а заснуть можно только до того момента, как самолету предстоит снижать высоту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давнишние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

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авиарейсы путешествие пилоты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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