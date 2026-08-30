Путешествие на самолете: можно ли пилотам спать во время рейса

За кулисами: разрешается ли пилотам спать прямо во время рейса
Ежедневно тысячи работников авиации доставляют пассажиров в разные уголки мира. На дальнемагистральных рейсах экипаж работает по 10–14 часов. Чтобы пилоты не теряли концентрацию, во время полёта предусмотрены периоды отдыха.
Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.
Спят ли пилоты во время длительного полёта
Мужчина рассказал, что пилотам действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. При этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.
"Это называется контролируемым отдыхом, который помогает бороться с усталостью и поддерживать внимание экипажа на высоком уровне", — поделился он.
Однако пилот рассказал, что в таком случае нельзя просто попросить коллегу подменить тебя на некоторое время, ведь в авиации всё происходит по четкой процедуре. При этом правила в разных авиакомпаниях могут отличаться.
"Весь период может быть ограничен 45 минутами, чтобы фактическая продолжительность сна составляла примерно 30 минут. Это помогает избежать глубокого сна и сильной инерции. Это состояние, когда ты уже проснулся, а мозг ещё не приступил к работе. Именно поэтому после отдыха может предусматриваться ещё примерно 20 минут на восстановление", — поделился мужчина.
@kovalchuk.artem7
Спят ли пилоты во время полёта? Это точно не «включил автопилот и закрыл глаза». За этим стоит четкая процедура, ограничения по времени и правила, о которых большинство пассажиров даже не догадывается. Кстати, такой контролируемый отдых работает и в повседневной жизни. Можете попробовать — а потом напишите, удалось ли вам проснуться бодрыми 😉 #авиация #boeing737 #crew #полет #aviation♬ оригинальная аудиозапись — Artem Kovalchuk | Captain B737
Он добавил, что одновременно два пилота в самолете спать не могут. Когда один из них отдыхает, второй должен полностью контролировать полет.
После отдыха пилоту проводят короткий брифинг, а заснуть можно только до того момента, как самолету предстоит снижать высоту.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давнишние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.
Также Новини.LIVE писали о самых дешевых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место. В рейтинг вошли популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.