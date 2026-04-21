Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт За что пассажиров могут оштрафовать в поезде УЗ: перечень нарушений

За что пассажиров могут оштрафовать в поезде УЗ: перечень нарушений

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 10:39
Путешествие с УЗ: за какие нарушения предусмотрены штрафы и их размер
Пассажирский поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Во время поездки поездами Укрзализныци пассажирам стоит иметь с собой не только посадочный билет, но и соблюдать правила и ограничения. За их нарушение может наступить админстративная ответственность и придется заплатить кругленький штраф.

Перечень штрафов закреплен в Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, передает Новини.LIVE.

За что могут оштрафовать в поездах

В соответствии со статьей 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за безбилетный проезд пассажиру придется заплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда. В частности, за билет 250 гривен пассажира оштрафуют на 2500 гривен. Поэтому лучше покупать билет любым удобным способом — онлайн через приложение или сайт, или в кассах железной дороги.

Ряд других нарушений в поезде, за которые придется заплатить штраф:

  • бросание мусора из окна или переход пути в неположенном месте — штраф 34-170 грн;
  • курение в вагонах, тамбурах или на платформах — штраф 85-340 грн;
  • нарушение пожарной безопасности — 850 грн для пассажиров и до 10 200 грн для работников;
  • превышение веса ручной клади — штраф 17 грн;
  • подделка или продажа фальшивых билетов — штраф 510-850 грн.

Железнодорожные перевозки регламентированы законом, поэтому за нарушение пассажиры могут быть привлечены к ответственности. Чтобы избежать неприятностей и лишних расходов — лучше заранее ознакомиться с обязательными правилами в поездах и не нарушать их.

Укрзализныця штрафы поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации