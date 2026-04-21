Путешествие с УЗ: за какие нарушения предусмотрены штрафы и их размер

Пассажирский поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Во время поездки поездами Укрзализныци пассажирам стоит иметь с собой не только посадочный билет, но и соблюдать правила и ограничения. За их нарушение может наступить админстративная ответственность и придется заплатить кругленький штраф.

Перечень штрафов закреплен в Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, передает Новини.LIVE.

За что могут оштрафовать в поездах

В соответствии со статьей 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за безбилетный проезд пассажиру придется заплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда. В частности, за билет 250 гривен пассажира оштрафуют на 2500 гривен. Поэтому лучше покупать билет любым удобным способом — онлайн через приложение или сайт, или в кассах железной дороги.

Ряд других нарушений в поезде, за которые придется заплатить штраф:

бросание мусора из окна или переход пути в неположенном месте — штраф 34-170 грн;

курение в вагонах, тамбурах или на платформах — штраф 85-340 грн;

нарушение пожарной безопасности — 850 грн для пассажиров и до 10 200 грн для работников;

превышение веса ручной клади — штраф 17 грн;

подделка или продажа фальшивых билетов — штраф 510-850 грн.

Железнодорожные перевозки регламентированы законом, поэтому за нарушение пассажиры могут быть привлечены к ответственности. Чтобы избежать неприятностей и лишних расходов — лучше заранее ознакомиться с обязательными правилами в поездах и не нарушать их.

Ранее Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях Укрзализныця останавливает поезда. Там объяснили, что эвакуация всех без исключения пассажиров происходит не из-за самого факта объявления воздушной тревоги в регионе. Поезда останавливают только в случаях реальной угрозы атаки дронов или ракет.