Головна Транспорт За що пасажира можуть висадити з поїзда Укрзалізниці: 4 підстави

За що пасажира можуть висадити з поїзда Укрзалізниці: 4 підстави

Дата публікації: 27 квітня 2026 10:37
Правила Укрзалізниці у квітні 2026 року: за що пасажира можуть висадити чи не пустити до поїзда
Пасажири чекають на свій потяг на столичному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Українці часто обирають мандрівки потягами Укрзалізниці — це доступно та комфортно. Проте у деяких випадках пасажирів можуть висадити чи не пустити у вагон провідники. Така ситуація може виникнути не лише через відсутність посадкового талона.

Про це повідомили в Державній службі України з безпеки на транспорті, передає Новини.LIVE.

Чому можуть не пустити або висадити з потяга

Зазначається, що пасажир може бути видалений з поїзда, якщо він перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів.

В такому випадку начальник потяга проставляє на квитку нетверезого мандрівника відмітку "Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 8.38 Правил".

Згідно з правилами перевезень, можуть висадити з потяга пасажира з захворюванням, який потребує негайної медичної допомоги. Мандрівника видаляють з потяга разом з його речами обов'язково у супроводі медиків.

Читайте також:

Якщо пасажир перебуває у непритомному стані, його речі з проїзним документом передають начальнику вокзалу (станції). Про видалення пасажира начальник поїзда (провідник безпересадкового вагона (стюард)) складає відповідний акт. Він має бути обов'язково підписаним начальником поїзда, начальником вокзалу (станції), пасажиром, який їде у цьому вагоні.

Після одужання пасажиру повернуть його речі та вартість проїзду (без вартості плацкарти) за непрослідувану відстань. Якщо мандрівник забажає продовжити поїздку — в касу для оформлення проїзду необхідно буде пред'явити проїзний документ і лікарняний лист чи довідку медичного закладу.

Мандрівника також можуть видалити з потягу при виявленні заборонених до перевезення предметів та речовин. Начальник потягу проставляє в такому випадку відмітку в проїзних документах "Неправильне перевезення ручної поклажі".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УЗ додала жіночі купе ще в кількох потягах. Мова йде про маршрути, які з'єднують Харків, Київ, Львів та Одесу. Квитки на них вже доступні в продажу.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця підписала з Ощадбанку угоду, завдяки якій роботодавець допомагатиме працівникам залізниці у погашенні іпотеки. Так, перевізник буде вносити 20% першого внеску після купівлі житла до 2 млн грн, а також покривати 30% щомісячного платежу протягом перших 3 років.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

