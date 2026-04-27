Правила Укрзализныци в апреле 2026 года: за что пассажира могут высадить или не пустить в поезд

Пассажиры ждут свой поезд на столичном вокзале.

Украинцы часто выбирают путешествия поездами Укрзализныци — это доступно и комфортно. Однако в некоторых случаях пассажиров могут высадить или не пустить в вагон проводники. Такая ситуация может возникнуть не только из-за отсутствия посадочного талона.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, передает Новини.LIVE.

Почему могут не пустить или высадить из поезда

Отмечается, что пассажир может быть удален из поезда, если он находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает при этом правила проезда и общественный порядок, мешает спокойствию других пассажиров.

В таком случае начальник поезда проставляет на билете нетрезвого путешественника отметку "Отказано в перевозке на основании пункта 8.38 Правил".

Согласно правилам перевозок, могут высадить из поезда пассажира с заболеванием, который нуждается в немедленной медицинской помощи. Путешественника удаляют из поезда вместе с его вещами обязательно в сопровождении медиков.

Если пассажир находится в бессознательном состоянии, его вещи с проездным документом передают начальнику вокзала (станции). Об удалении пассажира начальник поезда (проводник беспересадочного вагона (стюард)) составляет соответствующий акт. Он должен быть обязательно подписан начальником поезда, начальником вокзала (станции), пассажиром, который едет в этом вагоне.

После выздоровления пассажиру вернут его вещи и стоимость проезда (без стоимости плацкарты) за непрослеженное расстояние. Если путешественник пожелает продолжить поездку — в кассу для оформления проезда необходимо будет предъявить проездной документ и больничный лист или справка медицинского учреждения.

Путешественника также могут удалить из поезда в случае при обнаружении запрещенных к перевозке предметов и веществ. Начальник поезда проставляет в таком случае отметку в проездных документах "Неправильная перевозка ручной клади".

