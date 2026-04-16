Укрзалізниця та Ощадбанк запускають іпотеку для залізничників: яку частину покриває перевізник

Укрзалізниця допоможе працівники погасити частину іпотеки. Фото: Укрзалізниця, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Державний банк Ощадбанк спільно із Укрзалізницею уклали угоду. Перевізник візьме на себе частину зобов'язань з погашення іпотеки для працівників. Скористатись нею зможуть залізничники-переселенці.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку, передає Новини.LIVE.

Укрзалізниця та Ощадбанк запускають іпотеку для залізничників

За умовами підписаної угоди, Укрзалізниця компенсує значну частину витрат, щоб знизити фінансове навантаження на працівника.

Зокрема, компанія буде вносити 20% першого внеску після купівлі житла до 2 млн грн, а також покривати 30% щомісячного платежу протягом перших 3 років.

"Це реальна підтримка тисяч людей, які працюють у складних умовах. Коли роботодавець інвестує у житло співробітника, це найкращий показник довіри та стабільності", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

В Ощадбанку додали, що незабаром Укрзалізниця зможе профінансувати частину внеску за житло ще до підписання угоди.

