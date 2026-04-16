Вперше в Україні: Укрзалізниця буде допомагати працівникам з іпотекою

Вперше в Україні: Укрзалізниця буде допомогати працівникам з іпотекою

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 17:22
Укрзалізниця та Ощадбанк запускають іпотеку для залізничників: яку частину покриває перевізник
Укрзалізниця допоможе працівники погасити частину іпотеки. Фото: Укрзалізниця, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Державний банк Ощадбанк спільно із Укрзалізницею уклали угоду. Перевізник візьме на себе частину зобов'язань з погашення іпотеки для працівників. Скористатись нею зможуть залізничники-переселенці.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку, передає Новини.LIVE.

Укрзалізниця та Ощадбанк запускають іпотеку для залізничників

За умовами підписаної угоди, Укрзалізниця компенсує значну частину витрат, щоб знизити фінансове навантаження на працівника.

Зокрема, компанія буде вносити 20% першого внеску після купівлі житла до 2 млн грн, а також покривати 30% щомісячного платежу протягом перших 3 років.

"Це реальна підтримка тисяч людей, які працюють у складних умовах. Коли роботодавець інвестує у житло співробітника, це найкращий показник довіри та стабільності", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

В Ощадбанку додали, що незабаром Укрзалізниця зможе профінансувати частину внеску за житло ще до підписання угоди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документа про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця у розпал весни додала потяги. Перевізник також продовжив популярний рейс з Києва до Яремче та організував зручний трансфер до Татарова і Ворохти. Потяги курсують у визначені дати.

Укрзалізниця Ощадбанк єОселя
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
