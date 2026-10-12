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Головна Транспорт Чому українці не можуть купити квитки на деякі поїзди УЗ з жовтня

Чому українці не можуть купити квитки на деякі поїзди УЗ з жовтня

Ua ru
12 жовтня 2026 18:33
УЗ скасувала потяг №79/80 "Січеслав" Дніпро-Львів: в чому причина та що варто знати пасажирам
Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Росія продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Через постійні удари Укрзалізниця не лише вимушена оперативно змінювати маршрути  та коригувати графік потягів. Зокрема, нині пасажири скаржаться на те, що не можуть придбати квитки на деякі популярні напрямки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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УЗ скоригувала графік потягів

Одна з пасажирок поцікавилася, коли буде відкритий продаж квитків на потяг з Дніпра до Ужгорода та Трускавця. Вона запитала, чи буде взагалі цей потяг курсувати, адже після 20 жовтня ще немає квитків у системі.

Інша пасажирка зауважила, що попереду осінні канікули, і батьків хотіли б вивезти діток у більш спокійні регіони. Проте через брак квитків на потяг нині планувати щось дуже складно.

В компанії пояснили, що у воєнний час зміни у графіку та загальна логістика поїздів — це складний процес. Зокрема, під час погодження графіка у зв'язку з воєнним станом на маршрутах можуть виникати технічні та організаційні зсуви.

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В Укрзалізниці повідомили, що пасажирський поїзд №79/80 "Січеслав" сполученням Дніпро-Львів буде скасовано із 20 жовтня 2026 року через погіршення безпекової ситуації.

Перевізник додав, що продаж квитків на поїзд №41/42 сполученням Дніпро — Київ буде відкрито цього тижня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали про особливості RIC вагону Укрзалізниці. У таких вагонах RIC є три спальні полиці, раковина та столик, але купе вужчі за звичні українські вагони. Пасажирка розповіла, що на верхній полиці їхати особливо незручно.

Укрзалізниця подорож поїзди квитки вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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