Реформа Укрзалізниці в Україні: що може змінитися для пасажирів

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Уряд визначив нову модель функціонування залізничної галузі. Зокрема, було визначено спосіб фінансування пасажирських перевезень і допуск нових перевізників на ринок.

​Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

Реклама

Реформа залізниці в Україні

Планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. Зокрема, планується створення правових умов для того, щоб залізничні перевезення могли здійснювати різні перевізники на рівних умовах.

Проте Укрзалізниця нікуди не зникне. Навпаки, одним із центральних елементів реформи – відокремлення інфраструктури від перевізної діяльності та забезпечення рівного доступу до мережі.

При цьому держава залишає за собою функцію замовника суспільно важливих пасажирських перевезень. Передбачається, що комерційні маршрути будуть працювати за ринковими правилами, а соціально необхідні – за контрактною моделлю державного замовлення.

Читайте також:

Зазначається, що така модель має дозволити поєднати конкуренцію з необхідністю зберігати сполучення, яке не завжди є економічно вигідним.

Проте кожен із цих етапів нової конструкції потребує окремого законодавчого, фінансового та організаційного рішення.

Відповідно до нової концепції, держава хоче змінити сам принцип роботи галузі. Зокрема, інфраструктура має стати окремим ресурсом із прозорими правилами доступу, соціально необхідні пасажирські перевезення – чітко оплачуваним державним зобов’язанням, а перевізна діяльність – сферою, де поступово зможуть конкурувати різні оператори.

Повідомляється, що завершити прийняття підзаконних актів для роботи нового ринку заплановано до грудня 2030 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.