Leo Express запускає найдовший залізничний рейс у Європі: маршрут та графік

Пасажири їдуть у потязі Leo Express. Фото: leoexpress.com. Колаж: Новини.LIVE

Вже 25 червня у Європі буде відкрито найдовший прямий залізничний маршрут, який з’єднає великі міста Німеччини, Чехії та Польщі. Потяг запускає чеська приватна залізнична компанія Leo Express. Вартість квитків становитиме від 10 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Найдовший маршрут потягом в Європі

Поїзд курсуватиме раз на день в обох напрямках. Він буде доволі зручним для українців — кінцевою точкою маршруту є польське місто Перемишль, яке розташоване поблизу українського кордону.

Рейс курсуватиме через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт, після чого прибуватиме до німецького Франкфурта.

"Цей маршрут, протяжністю понад 1 300 кілометрів, є одним із найдовших прямих залізничних сполучень у Європі", — підкреслив генеральний директор компанії Leo Express Петер Келер.

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Дорога займатиме 18,5 годин. Поїзд № 232 буде відправлятися з Перемишля о 13:31 і прибувати до аеропорту Франкфурта наступного дня о 7:53. Зворотний рейс відправляється о 8:27 як поїзд № 235 і прибуває до Перемишля о 2:23.

У Перемишлі пасажири зможуть пересісти на інші поїзди, що прямують до України.

Потяги на цьому маршруті оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонерами. Доступні квитки різних класів від "економ" до "преміум".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ÖBB та SBB запустили потяг нового покоління "Nightjet", який з'єднав Цюріх (Швейцарія) із Віднем (Австрія). Рейс курсує через два найважливіші культурні та туристичні міста Альпійського регіону. Ціни стартують від 34 швейцарських франків (майже 37 євро) в один бік.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.