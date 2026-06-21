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Главная Транспорт Из Польши в Германию без самолета: в Европе запускают новый поезд

Из Польши в Германию без самолета: в Европе запускают новый поезд

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 20:04
Leo Express запускает самый длинный железнодорожный рейс в Европе: маршрут и расписание
Пассажиры едут в поезде Leo Express. Фото: leoexpress.com. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 25 июня в Европе откроется самый длинный прямой железнодорожный маршрут, который соединит крупные города Германии, Чехии и Польши. Поезд запускает чешская частная железнодорожная компания Leo Express. Стоимость билетов составит от 10 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Самый длинный железнодорожный маршрут в Европе

Поезд будет курсировать один раз в день в обоих направлениях. Он будет весьма удобен для украинцев — конечной точкой маршрута является польский город Перемышль, расположенный недалеко от украинской границы.

Рейс будет следовать через Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт, после чего прибудет в немецкий Франкфурт.

"Этот маршрут протяженностью более 1 300 километров является одним из самых длинных прямых железнодорожных сообщений в Европе", — подчеркнул генеральный директор компании Leo Express Петер Келер.

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Путь займет 18,5 часов. Поезд № 232 будет отправляться из Перемышля в 13:31 и прибывать в аэропорт Франкфурта на следующий день в 7:53. Обратный рейс отправляется в 8:27 как поезд № 235 и прибывает в Перемышль в 2:23.

В Перемышле пассажиры смогут пересесть на другие поезда, следующие в Украину.

Поезда на этом маршруте оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами. Доступны билеты различных классов — от "эконом" до "премиум".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ÖBB и SBB запустили поезд нового поколения "Nightjet", который соединил Цюрих (Швейцария) с Веной (Австрия). Поезд курсирует через два важнейших культурных и туристических города Альпийского региона. Цены начинаются от 34 швейцарских франков (почти 37 евро) в одну сторону.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

Польша Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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