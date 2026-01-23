Укрзалізниця призначила новий поїзд Одеса—Рахів — який маршрут

Потяг "УЗ" в Карпатах. Фото: УЗ

Укрзалізниця призначила новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів. Це пов'язано із стабільно високим попитом на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону.

Продаж квитків вже відкрито, повідомили в УЗ.

Як та коли курсуватиме потяг

Початок курсування:

з Одеси — з 3 лютого;

з Рахова — з 4 лютого.

Поїзд курсуватиме щоденно.

Розклад руху:

відправлення з Одеси — 18:38;

прибуття в Рахів — 13:20;

відправлення з Рахова — 14:21;

прибуття в Одесу — 08:38.

Маршрут поїзда пролягатиме через:

Подільськ;

Вапнярку;

Жмеринку;

Хмельницький;

Тернопіль;

Львів;

Івано-Франківськ;

Яремче;

Татарів-Буковель;

Ворохту;

Ясіню;

Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть:

вагони люкс;

купейні вагони;

плацкартні вагони;

вагони з жіночими та дитячими купе.

Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

По маршруту можна проїхатись безкоштовно

В УЗ наголосили, що поїзд №26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".

Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ — Рахів.

На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.

