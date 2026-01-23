Відео
Головна Транспорт З моря в Карпатські гори — УЗ призначила новий поїзд

З моря в Карпатські гори — УЗ призначила новий поїзд

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 12:08
Укрзалізниця призначила новий поїзд Одеса—Рахів — який маршрут
Потяг "УЗ" в Карпатах. Фото: УЗ

Укрзалізниця призначила новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів. Це пов'язано із стабільно високим попитом на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону.

Продаж квитків вже відкрито, повідомили в УЗ

Читайте також:

Як та коли курсуватиме потяг

Початок курсування:

  • з Одеси — з 3 лютого;
  • з Рахова — з 4 лютого.

Поїзд курсуватиме щоденно.

Розклад руху:

  • відправлення з Одеси — 18:38;
  • прибуття в Рахів — 13:20;
  • відправлення з Рахова — 14:21;
  • прибуття в Одесу — 08:38.

Маршрут поїзда пролягатиме через:

  • Подільськ;
  • Вапнярку;
  • Жмеринку;
  • Хмельницький;
  • Тернопіль;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Яремче;
  • Татарів-Буковель;
  • Ворохту;
  • Ясіню;
  • Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть:

  • вагони люкс;
  • купейні вагони;
  • плацкартні вагони;
  • вагони з жіночими та дитячими купе.

Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

По маршруту можна проїхатись безкоштовно

В УЗ наголосили, що поїзд №26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".

Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ — Рахів.

На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця розглядає запуск поїзда до курортної країни влітку

Також ми розповідали, що УЗ встановила певні правила та обмеження для перевезення собак та котів у пасажирських вагонах.

Одеса Укрзалізниця Карпати пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
