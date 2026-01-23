Укрзализныця назначила новый поезд Одесса—Рахов — какой маршрут

Поезд "УЗ" в Карпатах. Фото: УЗ

Укрзализныця назначила новый поезд дальнего следования №26/25 Одесса — Рахов. Это связано со стабильно высоким спросом на путешествия с Юга Украины в Карпатский регион.

Продажа билетов уже открыта, сообщили в УЗ.

Как и когда будет курсировать поезд

Начало курсирования:

из Одессы — с 3 февраля;

из Рахова — с 4 февраля.

Поезд будет курсировать ежедневно.

Расписание движения:

отправление из Одессы — 18:38;

прибытие в Рахов — 13:20;

отправление из Рахова — 14:21;

прибытие в Одессу — 08:38.

Маршрут поезда будет пролегать через:

Подольск;

Вапнярку;

Жмеринку;

Хмельницкий;

Тернополь;

Львов;

Ивано-Франковск;

Яремче;

Татаров-Буковель;

Ворохту;

Ясиня;

Квасы.

В составе поезда будут курсировать:

вагоны люкс;

купейные вагоны;

плацкартные вагоны;

вагоны с женскими и детскими купе.

Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

По маршруту можно проехаться бесплатно

В УЗ отметили, что поезд №26/25 Одесса — Рахов участвует в программе "3000 километров по Украине".

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 Киев — Рахов.

На ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.

