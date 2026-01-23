Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт С моря в Карпатские горы — УЗ назначила новый поезд

С моря в Карпатские горы — УЗ назначила новый поезд

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 12:08
Укрзализныця назначила новый поезд Одесса—Рахов — какой маршрут
Поезд "УЗ" в Карпатах. Фото: УЗ

Укрзализныця назначила новый поезд дальнего следования №26/25 Одесса — Рахов. Это связано со стабильно высоким спросом на путешествия с Юга Украины в Карпатский регион.

Продажа билетов уже открыта, сообщили в УЗ.

Реклама
Читайте также:

Как и когда будет курсировать поезд

Начало курсирования:

  • из Одессы — с 3 февраля;
  • из Рахова — с 4 февраля.

Поезд будет курсировать ежедневно.

Расписание движения:

  • отправление из Одессы — 18:38;
  • прибытие в Рахов — 13:20;
  • отправление из Рахова — 14:21;
  • прибытие в Одессу — 08:38.

Маршрут поезда будет пролегать через:

  • Подольск;
  • Вапнярку;
  • Жмеринку;
  • Хмельницкий;
  • Тернополь;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск;
  • Яремче;
  • Татаров-Буковель;
  • Ворохту;
  • Ясиня;
  • Квасы.

В составе поезда будут курсировать:

  • вагоны люкс;
  • купейные вагоны;
  • плацкартные вагоны;
  • вагоны с женскими и детскими купе.

Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

По маршруту можно проехаться бесплатно

В УЗ отметили, что поезд №26/25 Одесса — Рахов участвует в программе "3000 километров по Украине".

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 Киев — Рахов.

На ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.

Ранее мы писали, что Укрзализныця рассматривает запуск поезда в курортную страну летом.

Также мы рассказывали, что УЗ установила определенные правила и ограничения для перевозки собак и кошек в пассажирских вагонах.

Одесса Укрзализныця Карпаты пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации