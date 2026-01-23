Укрзализныця назначила новый поезд Одесса—Рахов — какой маршрут

С моря в Карпатские горы — УЗ назначила новый поезд
Укрзализныця назначила новый поезд дальнего следования №26/25 Одесса — Рахов. Это связано со стабильно высоким спросом на путешествия с Юга Украины в Карпатский регион.
Продажа билетов уже открыта, сообщили в УЗ.
Как и когда будет курсировать поезд
Начало курсирования:
- из Одессы — с 3 февраля;
- из Рахова — с 4 февраля.
Поезд будет курсировать ежедневно.
Расписание движения:
- отправление из Одессы — 18:38;
- прибытие в Рахов — 13:20;
- отправление из Рахова — 14:21;
- прибытие в Одессу — 08:38.
Маршрут поезда будет пролегать через:
- Подольск;
- Вапнярку;
- Жмеринку;
- Хмельницкий;
- Тернополь;
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Яремче;
- Татаров-Буковель;
- Ворохту;
- Ясиня;
- Квасы.
В составе поезда будут курсировать:
- вагоны люкс;
- купейные вагоны;
- плацкартные вагоны;
- вагоны с женскими и детскими купе.
Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.
По маршруту можно проехаться бесплатно
В УЗ отметили, что поезд №26/25 Одесса — Рахов участвует в программе "3000 километров по Украине".
Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 Киев — Рахов.
На ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.
