З якого віку діти можуть подорожувати потягом УЗ без батьків

Дитина мандрує у потязі Укразалізниці.

Українці часто обирають мандрівки саме потягами Укрзалізниці — це не лише доволі зручно, а й доступно. Вже не за горами весняні канікули і частина школярів планує провести час на природі та у рідних. Мало хто знає, що частина підлітків після досягнення певного віку може мандрувати потягами без супроводу дорослих.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Чи можуть підлітки їздити в потягах без дорослих

Працівниця Укрзалізниці розповіла, що в потяг без дорослих не пускають дітей віком до 14 років. Такі правила діють не лише на внутрішніх рейсах, а й на міжнародних.

Дітей віком до 14 років мають право супроводжувати не лише батьки, а й повнорідні родичі та довірені особи. Зокрема, малюки можуть мандрувати з дідусями, бабусями, повнолітніми сестрами та братами. Їм необхідно мати при собі документ, який підтверджує родинні зв'язки.

Крім того, неповнолітні можуть мандрувати потягом у супроводі тренерів та вчителів. У цьому випадку супроводжуючим потрібен обов'язковий письмовий дозвіл від батьків — без нього провідник відмовить у посадці.

Після досягнення 14-річного віку підліток має право мандрувати потягами самостійно. Для цього достатньо пред'явити провіднику паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Документ також можна показати у застосунку "Дія".

Часті питання

Які є знижки на квитки УЗ для дітей?

В Україні діти до 6 років можуть подорожувати безкоштовно в поїздах. Проте в такому випадку дитина не має окремого місця та має їхати на полиці дорослого.

Для дітей віком від 6 до 14 років надається знижка 25% на вартість квитка для проїзду в пасажирських вагонах усіх категорій.

Чим дитячі вагони УЗ відрізняються від звичайних?

У кожному купе містяться навчально-розважальні матеріали, вказівки для рахування, книжки та розмальовки.

Для маленьких українців передбачено манеж і збільшений обмежувач верхньої полиці з накладкою, яка запобігає ударам.

Крім того, у вбиральні є пеленальний столик, де можна змінити підгузки чи одяг дітям, а також спеціальні накладки на унітаз для дітей.