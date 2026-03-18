Главная Транспорт С какого возраста дети могут путешествовать поездом УЗ без родителей

Дата публикации 18 марта 2026 10:27
Ребенок путешествует в поезде Укразализныци. Фото: УЗ

Украинцы часто выбирают путешествия именно поездами Укрзализныци — это не только довольно удобно, но и доступно. Уже не за горами весенние каникулы и часть школьников планирует провести время на природе и у родных. Мало кто знает, что часть подростков по достижении определенного возраста может путешествовать поездами без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео опытной проводницы train_conductor_ в TikTok.

Читайте также:

Могут ли подростки ездить в поездах без взрослых

Работница Укрзализныци рассказала, что в поезд без взрослых не пускают детей в возрасте до 14 лет. Такие правила действуют не только на внутренних рейсах, но и на международных.

Детей в возрасте до 14 лет имеют право сопровождать не только родители, но и полнородные родственники и доверенные лица. В частности, малыши могут путешествовать с дедушками, бабушками, совершеннолетними сестрами и братьями. Им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родственные связи.

Кроме того, несовершеннолетние могут путешествовать поездом в сопровождении тренеров и учителей. В этом случае сопровождающим нужно обязательное письменное разрешение от родителей — без него проводник откажет в посадке.

После достижения 14-летнего возраста подросток имеет право путешествовать поездами самостоятельно. Для этого достаточно предъявить проводнику паспорт гражданина Украины в виде ID-карты. Документ также можно показать в приложении "Дія".

Ранее в Укрзализныце объяснили, планируется ли в ближайшее время внедрять специальные отметки о путешественниках в приложении и на сайте. Речь идет о том, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или пассажир с пушистиком.

Также писали, почему многие пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от Укрзализныци. Для получения такой возможности нужно активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзалізниці. Ее могут пройти только те пассажиры, данные о которых есть в Едином государственном демографическом реестре.

Частые вопросы

Какие есть скидки на билеты УЗ для детей?

В Украине дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно в поездах. Однако в таком случае ребенок не имеет отдельного места и должен ехать на полке взрослого.

Для детей в возрасте от 6 до 14 лет предоставляется скидка 25% на стоимость билета для проезда в пассажирских вагонах всех категорий.

Чем детские вагоны УЗ отличаются от обычных?

В каждом купе содержатся учебно-развлекательные материалы, указания для счета, книжки и раскраски.

Для маленьких украинцев предусмотрен манеж и увеличенный ограничитель верхней полки с накладкой, которая предотвращает удары.

Кроме того, в уборной есть пеленальный столик, где можно сменить подгузники или одежду детям, а также специальные накладки на унитаз для детей.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
