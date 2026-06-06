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Головна Транспорт З Амстердамда до Парижа за 10 євро: GoVolta запустить новий рейс

З Амстердамда до Парижа за 10 євро: GoVolta запустить новий рейс

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 20:13
GoVolta запустить новий рейс: розклад та ціни
Пасажирський потяг GoVolta. Фото: GoVolta

Нідерландський залізничний оператор GoVolta запускає новий потяг. З 14 грудня 2026 року він з’єднає два популярні європейські міста Амстердам та Париж. Перевізник пропонує доступні, ціни стартують від 19 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Новий потяг в Європі

Щоденний потяг відправлятиметься з центрального вокзалу Амстердаму о 8 ранку та прибуватиме до Парижу о 15:00. У зворотному напрямку відправлення з Парижа заплановано до 16:00, а прибуття до Амстердама — близько 23:3 Поїздка складатиме 7 годин. Поїзд курсуватиме один раз на день у обидва боки цілий рік.

Маршрут пролягатиме через кілька станцій: Гарлем, Гаага (Den Haag HS), Роттердам-Централ, Лаге-Звалуве, Роосендаал, Антверпен-Централ, Гент-Сінт-Пітерс, Аррас та Лонго, що поблизу Ам’єна. 

Поїздки будуть доволі доступними, так, квитки між Нідерландами та Францією стартують від 19 євро, а квитки до Бельгії з Нідерландів або Франції — від 10 євро.

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На маршруті курсуватиме потяг з 11 вагонів – 9 вагонів класу "Економ", одного вагона класу "Комфорт" та одного вагона-ресторану, їхня місткість становитиме до 840 пасажирів. У зоні відпочинку GoVolta Lounge пасажири також зможуть замовити сніданок, обід або вечерю.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Молдові розпочали оновлення всієї залізничної системи. Найближчим часом там буде збудована нова лінія європейської швидкісної колії. Мова про напрямок Унгени–Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає один з найдовших залізничних маршрутів у Європі. Потяг курсуватиме через Краків, Прагу, Дрезден та Лейпциг. Маршрут простягнеться аж на 1 300 км.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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