Транспорт — Leo Express анонсував потяг із зупинкою поблизу українського кордону

Дата публікації: 31 травня 2026 11:30
Leo Express запускає новий рейс: маршрут та графік
Пасажири їдуть у потязі Leo Express. Фото: leoexpress.com. Колаж: Новини.LIVE

Чеський приватний оператор Leo Express відкриває новий залізничний маршрут із Польщі до Німеччини. Перші рейси стартують вже з 25 червня. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Time Out.

Новий маршрут Leo Express 

Поїзд відправлятиметься зі східнопольського міста Перемишль і зупинятиметься в Кракові, Празі, Дрездені та Лейпцигу, кінцевою зупинкою стане Франкфурт. Місто Перемишль стало головним транспортним вузлом для українських мандрівників з початку війнм, оскільки воно розташоване лише за 10 км від кордону. 

Маршрут довжиною 1 300 км стане одним з найдовших у Європі — його тривалість складе близько 18 годин. 

Потяги з Перемишля відправлятимуться зі станції о 13:31 і прибуватимуть наступного ранку до Франкфурта о 7:53. У зворотному напрямку потяги відправлятимуться о 8:27 і прибуватимуть о 2:23, що є дещо незручним часом. 

Поїзди Leo Express облаштовані всім необхідним для пасажирів від Wi-Fi та кондиціонерів до страв. Наразі поки невідома вартість квитків.

Польща подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
