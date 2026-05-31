Leo Express запускає новий рейс: маршрут та графік

Чеський приватний оператор Leo Express відкриває новий залізничний маршрут із Польщі до Німеччини. Перші рейси стартують вже з 25 червня.

Поїзд відправлятиметься зі східнопольського міста Перемишль і зупинятиметься в Кракові, Празі, Дрездені та Лейпцигу, кінцевою зупинкою стане Франкфурт. Місто Перемишль стало головним транспортним вузлом для українських мандрівників з початку війнм, оскільки воно розташоване лише за 10 км від кордону.

Маршрут довжиною 1 300 км стане одним з найдовших у Європі — його тривалість складе близько 18 годин.

Потяги з Перемишля відправлятимуться зі станції о 13:31 і прибуватимуть наступного ранку до Франкфурта о 7:53. У зворотному напрямку потяги відправлятимуться о 8:27 і прибуватимуть о 2:23, що є дещо незручним часом.

Поїзди Leo Express облаштовані всім необхідним для пасажирів від Wi-Fi та кондиціонерів до страв. Наразі поки невідома вартість квитків.

