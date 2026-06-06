GoVolta запустит новый рейс: расписание и цены

Пассажирский поезд GoVolta. Фото: GoVolta

Нидерландский железнодорожный оператор GoVolta запускает новый поезд. С 14 декабря 2026 года он соединит два популярных европейских города Амстердам и Париж. Перевозчик предлагает доступные, цены стартуют от 19 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новый поезд в Европе

Ежедневный поезд будет отправляться с центрального вокзала Амстердама в 8 утра и прибывать в Париж в 15:00. В обратном направлении отправление из Парижа запланировано до 16:00, а прибытие в Амстердам — около 23:3 Поездка будет составлять 7 часов. Поезд будет курсировать один раз в день в обе стороны круглый год.

Маршрут будет пролегать через несколько станций: Гарлем, Гаага (Den Haag HS), Роттердам-Централ, Лаге-Звалуве, Роосендаал, Антверпен-Централ, Гент-Синт-Питерс, Аррас и Лонго, что вблизи Амьена.

Поездки будут довольно доступными, так, билеты между Нидерландами и Францией стартуют от 19 евро, а билеты в Бельгию из Нидерландов или Франции — от 10 евро.

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На маршруте будет курсировать поезд из 11 вагонов - 9 вагонов класса "Эконом", одного вагона класса "Комфорт" и одного вагона-ресторана, их вместимость составит до 840 пассажиров. В зоне отдыха GoVolta Lounge пассажиры также смогут заказать завтрак, обед или ужин.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Молдове начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время там будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь о направлении Унгены-Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Маршрут протянется аж на 1 300 км.