Wizz Air дарує пасажирам 22 % знижку на квитки: доступні напрямки та ціни

Реєстрація на рейс Wizz Air.

Угорський лоукостер Wizz Air у травні святкує свій 22-й день народження. Компанія запустила нову святкову акцію для пасажирів. Мандрівники зможуть зекономити на квитках 22 %.

Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Святкова акція Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише до кінця доби 20 травня. Акція поширюється на рейси у період з 19 травня до 30 жовтня 2026 року. Вона також діє лише на індивідуальні бронювання (до 9 осіб).

Доступні акційні рейси до України аеропортів із цінами в один бік:

Сучава (Румунія) – Ларнака (Кіпр) від 17 євро;

Бухарест (BBU) (Румунія) – Франкфурт від 23 євро;

Бухарест (OTP) – Болонья (Італія) від 13 євро;

Варшава (WAW) (Польща) – Піза (Італія) від 18 євро;

Варшава (WMI) – Пафос (Кіпр) від 23 євро;

Краків (Польща) – Мілан (Італія) від 16 євро;

Кишинів (Молдова) – Неаполь (Італія) від 14 євро;

Братислава (Словаччина) – Палермо (Італія) від 14 євро.

Пасажирам варто пам'ятати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір.

Wizz Air надає додаткову можливість зекономити пасажирам, які часто літають у короткі відпустки. Зокрема, мандрівники можуть скористатись послугою Wizz Priority. Оплативши її, пасажири мають право взяти з собою ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см, вагою до 10 кг.

Ціна на Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та напрямку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс. Пройти check-in можна на сайті та в додатку авіаперевізника.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.