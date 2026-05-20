Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Wizz Air знижує ціни: на яких напрямках можна зекономити 22 %

Wizz Air знижує ціни: на яких напрямках можна зекономити 22 %

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 12:34
Wizz Air дарує пасажирам 22 % знижку на квитки: доступні напрямки та ціни
Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Угорський лоукостер Wizz Air у травні святкує свій 22-й день народження. Компанія запустила нову святкову акцію для пасажирів. Мандрівники зможуть зекономити на квитках 22 %.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Реклама

Святкова акція Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише до кінця доби 20 травня. Акція поширюється на рейси у період з 19 травня до 30 жовтня 2026 року. Вона також діє лише на індивідуальні бронювання (до 9 осіб).

Доступні акційні рейси до України аеропортів із цінами в один бік:

Реклама
  • Сучава (Румунія) – Ларнака (Кіпр) від 17 євро;
  • Бухарест (BBU) (Румунія) – Франкфурт від 23 євро;
  • Бухарест (OTP) – Болонья (Італія) від 13 євро;
  • Варшава (WAW) (Польща) – Піза (Італія) від 18 євро;
  • Варшава (WMI) – Пафос (Кіпр) від 23 євро;
  • Краків (Польща) – Мілан (Італія) від 16 євро;
  • Кишинів (Молдова) – Неаполь (Італія) від 14 євро;
  • Братислава (Словаччина) – Палермо (Італія) від 14 євро.

Пасажирам варто пам'ятати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір. 

Читайте також:
Реклама

Wizz Air надає додаткову можливість зекономити пасажирам, які часто літають у короткі відпустки. Зокрема, мандрівники можуть скористатись послугою Wizz Priority. Оплативши її, пасажири мають право взяти з собою ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см, вагою до 10 кг.

Ціна на Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та напрямку.

Реклама

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс. Пройти check-in можна на сайті та в додатку авіаперевізника.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

авіарейси подорож Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації