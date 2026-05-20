Wizz Air дарит пассажирам 22% скидку на билеты: доступные направления и цены

Wizz Air снижает цены: на каких направлениях можно сэкономить 22 %

Дата публикации 20 мая 2026 12:34
Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Венгерский лоукостер Wizz Air в мае празднует свой 22-й день рождения. Компания запустила новую праздничную акцию для пассажиров. Путешественники смогут сэкономить на билетах 22%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Праздничная акция Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться также замечательной возможностью только до конца суток 20 мая. Акция распространяется на рейсы в период с 19 мая по 30 октября 2026 года. Она также действует только на индивидуальные бронирования (до 9 человек).

Доступны акционные рейсы в Украину аэропортов с ценами в одну сторону:

  • Сучава (Румыния) — Ларнака (Кипр) от 17 евро;
  • Бухарест (BBU) (Румыния) — Франкфурт от 23 евро;
  • Бухарест (OTP) — Болонья (Италия) от 13 евро;
  • Варшава (WAW) (Польша) — Пиза (Италия) от 18 евро;
  • Варшава (WMI) — Пафос (Кипр) от 23 евро;
  • Краков (Польша) — Милан (Италия) от 16 евро;
  • Кишинев (Молдова) — Неаполь (Италия) от 14 евро;
  • Братислава (Словакия) — Палермо (Италия) от 14 евро.

Пассажирам стоит помнить, что в акционную стоимость не входит административный сбор.

Wizz Air предоставляет дополнительную возможность сэкономить пассажирам, которые часто летают в короткие отпуска. В частности, путешественники могут воспользоваться услугой Wizz Priority. Оплатив ее, пассажиры имеют право взять с собой еще один чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см, весом до 10 кг.

Цена на Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и направления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс. Пройти check-in можно на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
