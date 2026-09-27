Wizz Air додав рейс Ларнака-Мадрид: розклад та ціни на квитки

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air відкрила новий маршрут. Лоукостер додав пряме сполучення між Кіпром та однією з ключових столиць Європи. Пасажири зможуть зручний добиратися між східною частиною Середземномор’я та Іспанією. Мова йде про запуск рейсу Ларнака-Мадрид.

Про це пише Travel and Tour World, передає Новини.LIVE.

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Новий рейс Wizz Air

Зазначається, що запуск нового маршруту є частиною низки заходів, спрямованих на подальше розширення напрямків Wizz Air з аеропорту Ларнаки (Кіпр). Пасажирам більше не доведеться долати складні маршрути, а також з’явиться можливість більш вільно планувати свій відпочинок у Європі.

До запуску нового рейсу Wizz Air пасажири, які подорожували між Ларнакою та Мадридом, мали менше варіантів прямих рейсів. Новий рейс спрощує маршрут між Кіпром та столицею Іспанії.

Рейси між курортами виконуватимуться тричі на тиждень — щовівторка, щочетверга та суботи.

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Перевізник без доплат дозволяє пасажирам брати із собою сумку чи невелику валізу, яку можна розмістити під переднім сидінням.

Параметри ручної поклажі не мають перевищувати розміри 40 x 30 x 20 см, а також важити до 10 кг.

Пасажирам також важливо врахувати, що коліщатка валізи не мають додавати більше 5 см до розміру сумки, інакше доведеться переплачувати у аеропорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найдешевші авіакомпанії Європи. Сервіс AirAdvisor проаналізував дані авіакомпаній за обсягом доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце. До рейтингу потрапили популярні лоукостери Wizz Air та Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.