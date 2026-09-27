Wizz Air добавил рейс Ларнака—Мадрид: расписание и цены на билеты

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air открыла новый маршрут. Лоукостер запустил прямое сообщение между Кипром и одной из ключевых столиц Европы. Пассажиры смогут удобно добираться между восточной частью Средиземноморья и Испанией. Речь идет о запуске рейса Ларнака–Мадрид.

Об этом пишет Travel and Tour World, передает Новини.LIVE.

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Новый рейс Wizz Air

Отмечается, что запуск нового маршрута является частью ряда мер, направленных на дальнейшее расширение направлений Wizz Air из аэропорта Ларнаки (Кипр). Пассажирам больше не придется преодолевать сложные маршруты, а также появится возможность более свободно планировать свой отдых в Европе.

До запуска нового рейса Wizz Air у пассажиров, путешествовавших между Ларнакой и Мадридом, было меньше вариантов прямых рейсов. Новый рейс упрощает маршрут между Кипром и столицей Испании.

Рейсы между курортами будут выполняться три раза в неделю — каждый вторник, четверг и субботу.

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Цены на билеты начинаются от 55,99 евро в одну сторону, включая обязательные сборы и одну единицу ручной клади.

Перевозчик без доплат позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под передним сиденьем.

Размеры ручной клади не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 кг.

Пассажирам также важно учесть, что колесики чемодана не должны увеличивать размер сумки более чем на 5 см, иначе придется доплачивать в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых дешёвых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место. В рейтинг вошли популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, что у Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.