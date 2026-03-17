Wizz Air запускає 5 нових маршрутів із головного аеропорту Італії

Wizz Air запускає 5 нових маршрутів із головного аеропорту Італії

Дата публікації: 17 березня 2026 17:21
Wizz Air запускає 5 нових маршрутів із головного аеропорту Італії
Літак Wizz Air. Фото: Airport Gdansk

Популярний угорський лоукостер Wizz Air розширює свою присутність в аеропорту італійського Мілана "Мальпенса". Компанія розмістить додатковий літак та збільшить кількість доступних рейсів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт авіаперевізника.

Нові рейси Wizz Air

Авіакомпанія повідомила про розміщення свого 10-го літака в аеропорту Мілана. Він буде залучений у рейси вже з 25 жовтня 2026 року.

Новий графік Wizz Air в Мілані:

  • Мілан — Дортмунд (Німеччина)— щодня (з 25 жовтня 2026 року);
  • Мілан — Більбао (Іспанія) — 4–5 рейсів на тиждень (запуск маршруту з 11 травня 2026 року);
  • Мілан — Клуж (Румунія) — у вівторок, четвер, суботу та неділю (з 10 травня 2026 року);
  • Мілан — Ясси (Румунія) — понеділок, середа та п’ятниця (з 20 травня 2026 року);
  • Мілан — Пальма-де-Майорка (Іспанія) — щодня (з 11 травня 2026 року).

Крім того, авіакомпанія відкриє два нових внутрішніх маршрути з Мілана до Неаполя та Палермо. Їх запустять вже з 1 вересня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартують вже із 12 травня 2026 року.

Також ми писали, хто реально контролює Wizz Air. У авіакомпанії немає одного конкретного приватного власника, якоїсь сім’ї чи однієї особи, яка володіє Wizz Air цілком або контролює її самостійно. Найвпливовішими є групи інвесторів Indigo Partners, решта — різні фонди та управлінці капіталом, які тримають пакети від кількох до кількох десятків відсотків.  

Часті питання

Яку сумку можна взяти на борт літака Wizz Air без доплат?

Компанія дозволяє пасажирам брати із собою сумку чи невелику валізу, яку можна розмістити під сидінням. Вона не має перевищувати розміри 40 x 30 x 20 см, а також важити до 10 кг.

Крім того, мандрівникам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більше 5 см до розміру сумки.

Як без переплат забронювати місця в літаку Wizz Air?

Щоб не платити за окреме місце в літаку — дочекайтеся його автоматичного призначення під час онлайн-реєстрації.

Реєстрація відкривається за 24 години до вильоту і закривається за 3 години до нього. Варто вчасно пройти реєстрацію, адже в аеропорту доведеться віддати за неї 40 євро.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
