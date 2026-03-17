Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из главного аэропорта Италии

Самолет Wizz Air. Фото: Airport Gdansk

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air расширяет свое присутствие в аэропорту итальянского Милана "Мальпенса". Компания разместит дополнительный самолет и увеличит количество доступных рейсов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.

Читайте также:

Новые рейсы Wizz Air

Авиакомпания сообщила о размещении своего 10-го самолета в аэропорту Милана. Он будет задействован в рейсы уже с 25 октября 2026 года.

Новый график Wizz Air в Милане:

Милан — Дортмунд (Германия) — ежедневно (с 25 октября 2026 года);

Милан — Бильбао (Испания) — 4-5 рейсов в неделю (запуск маршрута с 11 мая 2026 года);

Милан — Клуж (Румыния) — во вторник, четверг, субботу и воскресенье (с 10 мая 2026 года);

Милан — Яссы (Румыния) — понедельник, среда и пятница (с 20 мая 2026 года);

Милан — Пальма-де-Майорка (Испания) — ежедневно (с 11 мая 2026 года).

Кроме того, авиакомпания откроет два новых внутренних маршрута из Милана в Неаполь и Палермо. Их запустят уже с 1 сентября 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты стартуют уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, кто реально контролирует Wizz Air. У авиакомпании нет одного конкретного частного владельца, какой-то семьи или одного человека, который владеет Wizz Air целиком или контролирует ее самостоятельно. Самыми влиятельными являются группы инвесторов Indigo Partners, остальные — различные фонды и управленцы капиталом, которые держат пакеты от нескольких до нескольких десятков процентов.

Частые вопросы

Какую сумку можно взять на борт самолета Wizz Air без доплат?

Компания позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем. Она не должна превышать размеры 40 x 30 x 20 см, а также весить до 10 кг.

Кроме того, путешественникам стоит учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Как без переплат забронировать места в самолете Wizz Air?

Чтобы не платить за отдельное место в самолете — дождитесь его автоматического назначения во время онлайн-регистрации.

Регистрация открывается за 24 часа до вылета и закрывается за 3 часа до него. Стоит вовремя пройти регистрацию, ведь в аэропорту придется отдать за нее 40 евро.