Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из главного аэропорта Италии

Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из главного аэропорта Италии

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 17:21
Самолет Wizz Air. Фото: Airport Gdansk

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air расширяет свое присутствие в аэропорту итальянского Милана "Мальпенса". Компания разместит дополнительный самолет и увеличит количество доступных рейсов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.

Новые рейсы Wizz Air

Авиакомпания сообщила о размещении своего 10-го самолета в аэропорту Милана. Он будет задействован в рейсы уже с 25 октября 2026 года.

Новый график Wizz Air в Милане:

  • Милан — Дортмунд (Германия) — ежедневно (с 25 октября 2026 года);
  • Милан — Бильбао (Испания) — 4-5 рейсов в неделю (запуск маршрута с 11 мая 2026 года);
  • Милан — Клуж (Румыния) — во вторник, четверг, субботу и воскресенье (с 10 мая 2026 года);
  • Милан — Яссы (Румыния) — понедельник, среда и пятница (с 20 мая 2026 года);
  • Милан — Пальма-де-Майорка (Испания) — ежедневно (с 11 мая 2026 года).

Кроме того, авиакомпания откроет два новых внутренних маршрута из Милана в Неаполь и Палермо. Их запустят уже с 1 сентября 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты стартуют уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, кто реально контролирует Wizz Air. У авиакомпании нет одного конкретного частного владельца, какой-то семьи или одного человека, который владеет Wizz Air целиком или контролирует ее самостоятельно. Самыми влиятельными являются группы инвесторов Indigo Partners, остальные — различные фонды и управленцы капиталом, которые держат пакеты от нескольких до нескольких десятков процентов.

Частые вопросы

Какую сумку можно взять на борт самолета Wizz Air без доплат?

Компания позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем. Она не должна превышать размеры 40 x 30 x 20 см, а также весить до 10 кг.

Кроме того, путешественникам стоит учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Как без переплат забронировать места в самолете Wizz Air?

Чтобы не платить за отдельное место в самолете — дождитесь его автоматического назначения во время онлайн-регистрации.

Регистрация открывается за 24 часа до вылета и закрывается за 3 часа до него. Стоит вовремя пройти регистрацию, ведь в аэропорту придется отдать за нее 40 евро.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации