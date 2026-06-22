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Головна Транспорт Wizz Air влаштував гарячий розпродаж: ціни на квитки стартують від 17 євро

Wizz Air влаштував гарячий розпродаж: ціни на квитки стартують від 17 євро

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 16:39
Розпродаж Wizz Air: ціни на квитки та напрямки
Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Популярний угорський лоукостер Wizz Air запустив нову акцію для пасажирів. Мандрівники мають можливість запланувати поїздку на оксамитовий сезон — золоту осінь. Ціни на квитки стартують від 17 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Новий розпродаж квитків від Wizz Air

Пасажирам варто поспішити, адже скористатися такою чудовою можливістю пасажири можуть лише до кінця доби 22 червня. Акція поширюється на рейси у період з 14 вересня до 16 грудня 2026 року.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

  • Сучава (Румунія) — Мілан (Італія) від 17 євро;
  • Бухарест (Румунія) — Стокгольм (Швеція) від 27 євро;
  • Варшава (Польща) — Болонья (Італія) від 20 євро;
  • Краків (Польща) — Берген (Норвегія) від 21 євро;
  • Кишинів (Молдова) — Турин (Італія) від 22 євро;
  • Братислава (Словаччина) — Афіни (Греція) від 18 євро;
  • Будапешт (Угорщина) — Берлін (Німеччина) від 19 євро.

У акційну вартість входить лише ручна поклажа. Пасажир має право взяти із собою в літак сумку, рюкзак чи валізу розмірами 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів.

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Крім того, варто врахувати, що у вартість акційних квитків також не входить адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

авіарейси літак Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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