Розпродаж Wizz Air: ціни на квитки та напрямки

Wizz Air влаштував гарячий розпродаж: ціни на квитки стартують від 17 євро
Популярний угорський лоукостер Wizz Air запустив нову акцію для пасажирів. Мандрівники мають можливість запланувати поїздку на оксамитовий сезон — золоту осінь. Ціни на квитки стартують від 17 євро.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.
Новий розпродаж квитків від Wizz Air
Пасажирам варто поспішити, адже скористатися такою чудовою можливістю пасажири можуть лише до кінця доби 22 червня. Акція поширюється на рейси у період з 14 вересня до 16 грудня 2026 року.
Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):
- Сучава (Румунія) — Мілан (Італія) від 17 євро;
- Бухарест (Румунія) — Стокгольм (Швеція) від 27 євро;
- Варшава (Польща) — Болонья (Італія) від 20 євро;
- Краків (Польща) — Берген (Норвегія) від 21 євро;
- Кишинів (Молдова) — Турин (Італія) від 22 євро;
- Братислава (Словаччина) — Афіни (Греція) від 18 євро;
- Будапешт (Угорщина) — Берлін (Німеччина) від 19 євро.
У акційну вартість входить лише ручна поклажа. Пасажир має право взяти із собою в літак сумку, рюкзак чи валізу розмірами 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів.
Крім того, варто врахувати, що у вартість акційних квитків також не входить адміністративний збір.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.
Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.