Распродажа Wizz Air: цены на билеты и направления

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую акцию для пассажиров. Путешественники могут запланировать поездку на "бархатный сезон" — золотую осень. Цены на билеты начинаются от 17 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Новая распродажа билетов от Wizz Air

Пассажирам стоит поторопиться, ведь воспользоваться такой замечательной возможностью можно только до конца суток 22 июня. Акция распространяется на рейсы в период с 14 сентября по 16 декабря 2026 года.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

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Сучава (Румыния) — Милан (Италия) от 17 евро;

Бухарест (Румыния) — Стокгольм (Швеция) от 27 евро;

Варшава (Польша) — Болонья (Италия) от 20 евро;

Краков (Польша) — Берген (Норвегия) от 21 евро;

Кишинев (Молдова) — Турин (Италия) от 22 евро;

Братислава (Словакия) — Афины (Греция) от 18 евро;

Будапешт (Венгрия) — Берлин (Германия) от 19 евро.

В акционную стоимость входит только ручная кладь. Пассажир имеет право взять с собой в самолет сумку, рюкзак или чемодан размерами 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов.

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Кроме того, стоит учесть, что в стоимость акционных билетов также не входит административный сбор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с близкими онлайн уже в 2027 году.

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Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.