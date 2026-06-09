Wizz Air планує встановити Starlink: коли запрацює в літаках

Starlink в літаках Wizz Air. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Цифровий прогрес не обійшов і популярний угорський лоукостер Wizz Air. Авіакомпанія встановить на бортах швидкісний інтернет. Польоти стануть в рази приємнішими — пасажири будуть знати, як витрати вільний час.

Про це йдеться на офіційному сайті Wizz Air, передає Новини.LIVE.

Starlink на бортах Wizz Air

В компанії зазначили, що протягом десятків пасажири Wizz Air залишались на борту літака у цифровій ізоляції — на повідомлення в месенджерах не надходило відповідей, листи залишалися у папці "На відправлення", а також не можна було отримати адреналін від прямих трансляцій спортивних подій.

Вже у 2027 році Wizz Air планує підключити борти до мережі Starlink. Лоукостер стане єдиним в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет.

"Протягом багатьох років високоякісний інтернет на борту вважався розкішною перевагою для пасажирів, які купують квитки преміум-класу. Wizz Air змінює ситуацію, обравши Starlink, щоб запропонувати найсучасніші рішення для підключення до Інтернету в авіації у сегменті ультра-лоукостів", — йдеться в повідомленні.

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Компанія з 2027 року почне встановлення відповідного обладнання. Пасажири зможуть користуватися швидкісним, надійним інтернетом на висоті 10 000 метрів.

Кожен літак Wizz Air нового покоління буде оснащений Starlink, що забезпечить стабільний доступ до мережі незалежно від маршруту чи пункту призначення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс. Пройти check-in можна на сайті та в додатку авіаперевізника.

Також Новини.LIVE писали, що пасажирам Wizz Air варто прибувати в аеропорт щонайменше за 3 години до відправлення рейсу. Річ у тім, що впровадження система EES в Європі спричиняла затримки та черги. Пасажири, які не є громадянами європейських країн, вимушені проходити процедуру зняття відбитків пальців та фотографування.