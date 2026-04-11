Wizz Air відкрив базу в Турині: новий осінньо-зимовий розклад

Літак Wizz Air чекає на пасажирів.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває базу в одному з популярних українських курортів. Лоукостер додав вісім нових внутрішніх та міжнародних маршрутів з Турина. Перші рейси стартують з вересня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт авіаперевізника.

Новий осінньо-зимовий розклад Wizz Air

З відкриттям нової бази мережа авіакомпанії в столиці П'ємонту буде запущено вісім нових внутрішніх та міжнародних маршрутів. Ключова увага приділятиметься популярним іспанським курортам.

Повідомляється, що з Турина восени буде відкрито 3 нових внутрішніх рейси:

Турин — Рим — з 14 вересня буде виконуватися загалом 11 рейсів на тиждень;

Турин — Неаполь — з 1 грудня, щодня;

Турин — Палермо — з 4 травня 2026 року, щодня, а з 14 вересня рейси буде збільшено до двох на день.

Нові рейси Wizz Air до сонячної Іспанії:

Турин — Барселона — з 14 вересня, щодня;

Турин — Валенсія — з 15 вересня, 4 рази на тиждень;

Турин — Мадрид — з 25 жовтня, 4 рази на тиждень;

Турин — Малага — з 26 жовтня, 3 рази на тиждень (у понеділок, середу та п’ятницю);

Турин — Більбао — з 14 вересня, 3 рази на тиждень (у понеділок, середу та п’ятницю).

Квитки доступні вже сьогодні на сайті wizzair.com та в офіційному додатку WIZZ, ціни стартують від 24,99 євро.

Пасажирів доставлятиме флот найсучасніших літаків Airbus A321neo. Вони є найекологічнішими у своїй категорії та забезпечують тихий та комфортний відпочинок на борту.

