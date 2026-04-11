Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Wizz Air відкрив базу в італійському Турині: новий розклад

Wizz Air відкрив базу в італійському Турині: новий розклад

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 22:27
Wizz Air відкрив базу в Турині: новий осінньо-зимовий розклад
Літак Wizz Air чекає на пасажирів. Фото: tripadvisor.com

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває базу в одному з популярних українських курортів. Лоукостер додав вісім нових внутрішніх та міжнародних маршрутів з Турина. Перші рейси стартують з вересня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт авіаперевізника.

Новий осінньо-зимовий розклад Wizz Air

З відкриттям нової бази мережа авіакомпанії в столиці П'ємонту буде запущено вісім нових внутрішніх та міжнародних маршрутів. Ключова увага приділятиметься популярним іспанським курортам.

Повідомляється, що з Турина восени буде відкрито 3 нових внутрішніх рейси:

  • Турин — Рим — з 14 вересня буде виконуватися загалом 11 рейсів на тиждень;
  • Турин — Неаполь — з 1 грудня, щодня;
  • Турин — Палермо — з 4 травня 2026 року, щодня, а з 14 вересня рейси буде збільшено до двох на день.

Нові рейси Wizz Air до сонячної Іспанії:

  • Турин — Барселона  — з 14 вересня, щодня;
  • Турин — Валенсія — з 15 вересня, 4 рази на тиждень;
  • Турин — Мадрид — з 25 жовтня, 4 рази на тиждень;
  • Турин —  Малага — з 26 жовтня, 3 рази на тиждень (у понеділок, середу та п’ятницю);
  • Турин — Більбао — з 14 вересня, 3 рази на тиждень (у понеділок, середу та п’ятницю).

Квитки доступні вже сьогодні на сайті wizzair.com та в офіційному додатку WIZZ, ціни стартують від 24,99 євро.

Пасажирів доставлятиме флот найсучасніших літаків Airbus A321neo. Вони є найекологічнішими у своїй категорії та забезпечують тихий та комфортний відпочинок на борту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air запустили в Instagram рекламну кампанію із картинкою "Україно, ми повертаємось додому". Для користувачів була доступна форма, яка запрошувала зареєструватися та приєднатись до віртуальної інформаційної сесії, присвячені майбутнім можливостям для пілотів. У заявці треба було заповнити особисті дані, інформацію про кваліфікацію та відповісти на питання: "Чи зацікавила б вас робота в Україні?".

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав нову послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

авіарейси Wizz Air літаки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації