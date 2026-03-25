Wizz Air повертається в Україну: компанія шукає пілотів

Літак Wizz Air готується до зльоту. Фото: wizzair.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air готується до відновлення рейсів до України. Зокрема, нині компанія веде роботу із набору персоналу. Крім того, найближчим часом планується проведення віртуальної інформаційної сесії для пілотів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Wizz Air готується відновити польоти в Україні

25 березня авіакомпанія запустила рекламу в соцмережі Instagram із фразою "Україно, ми повертаємось додому" та із посиланням на форму подачі заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів Wizz Air Malta щодо України.

"Шановний учаснику, дізнайтеся про майбутні можливості для пілотів в Україні на нашій віртуальній інформаційній сесії. Компанія Wizz готується до відновлення польотів в Україні", — йдеться у формі.

Wizz Air шукає пілотів для роботи в Україні. Фото: OBOZ.UA

Учасників запрошують приєднатись до віртуальної інформаційної сесії, щоб дізнатися більше про майбутні можливості для пілотів. На заході обговорюватимуть останні зміни у процесі набору персоналу — заробітну плату, графіки роботи та поточні бонуси за вислугу років.

У заявці треба заповнити особисті дані, інформацію про кваліфікацію та відповісти на питання: "Чи зацікавила б вас робота в Україні?".

Наразі в авіакомпанії ніяк офіційно не прокоментували це рекламне оголошення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Wizz Air відкриває нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартують вже із 12 травня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав нову послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.